Hamburg-Osdorf: Spielplatz für 420.000 Euro modernisiert – das ist alles neu

Hamburg. Den neuen „Ort des Glücks“ in Hamburg-Osdorf kann man schon von Weitem aus erkennen. Bunte Stangen ragen in der gepflegten Grünanlage in den Himmel. Hier können ab sofort Kinder auf einem Balancierkurs ihr körperliches Geschick unter Beweis stellen. Es ist nur ein Highlight des neu gestalteten Spielplatzes am Glückstädter Weg.

„Der Name der angrenzenden Straße ist bei diesem Spielplatz Programm. Die rundum erneuerte Anlage am Glückstädter Weg ist nun wirklich ein Ort des Glücks geworden“, sagt Altonas Bezirksamtschefin Stefanie von Berg. „Ganz viele Menschen haben sich hier eingebracht, damit die Nutzer und Nutzerinnen mit dem Spielplatz viel Freude haben werden. Ich bin mir sicher, dass wir damit nicht nur Kinder glücklich machen werden.“

Es ist bereits der zweite neu gestaltete Spielplatz, der im Juni im Bezirk Altona eingeweiht wurde. Zuletzt wurde im Walter-Möller-Park eine Anlage eingeweiht.

Osdorf: Neu gestalteter Spielplatz kostete 420.000 Euro

Knapp 420.000 Euro hat der Bezirk in die Neugestaltung des 5000 Quadratmeter großen Areals investiert. Die finanziellen Mittel für den sich seit Herbst 2022 im Bau befindlichen Spielplatz wurden von der Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen, der Behörde für Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft sowie aus Beteiligungsmitteln der Hamburgischen Bürgerschaft bereitgestellt.

Der Spielplatz soll verschiedenen Altersgruppen eine Aufenthalts-und Spielqualität ermöglichen. Dabei stand vor allem eines im Vordergrund: Bewegungsangebote.

Am Glückstädter Weg in Altona wurde für 420.000 Euro der Spielplatz neu gestaltet. Auch der Bolzplatz wurde erneuert und räumlich verlegt.

Foto: Bezirksamt Altona

Spielplatz in Osdorf modernisiert – mit Rodelhügel für den Winter

Neben dem räumlich versetzten Bolzplatz gibt es nun eine große Fläche, die sich in den kommenden Wochen zu einer Wiese entwickeln soll, auf der die Kinder herumtoben können. Auch ein Kletter-Entdecker-Pfad sowie ein Rodelhügel für den Winter wurden für die Kids angelegt. Bei der Umgestaltung wurden die Ideen der Bürgerinnen und Bürger miteinbezogen.

Doch auch an die ganz kleinen Kinder wurde gedacht. Im südlichen Teil des Spielplatzes entstand ein Sandspielbereich mit Hütten sowie ein Karussell für Kleinkinder. Damit auch dem Hamburger Schmuddelwetter getrotzt werden kann, wurde ein Pavillon aufgebaut.

Für die Kinder und Eltern wurden neue Sitzbänke und Picknicktische aufgebaut. Ein optischer Hingucker ist zudem die neue Sitzpyramide im östlichen Teil der Anlage. Großen Einfluss auf die Gestaltung hatten Kinder und Jugendliche, die an einem Beteiligungsworkshop teilnehmen konnten. Weil der „grüne Charakter“ der Anlage gewahrt werden sollte, wurde beim Bau nur dezent auf Pflastersteine als Bodenbelag gesetzt.