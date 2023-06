Überfall in Hamburg: Polizei-Ersatzhund in Osdorf fast erfolgreich

Ein Unbekannter überfällt einen Supermarkt in Osdorf und flieht. Für die Suche springt ein Polizeihund aus Schleswig-Holstein ein.

Zwar fand der Polizeihund nach dem Überfall in Osdorf eine Fährte, doch an einem Fahrstuhl endet die Spur.

Überfall in Hamburg

Überfall in Hamburg Spur des Täters führt zu Hochhaus – dort ist Ende

Hamburg. Nachdem er einen REWE-Getränkemarkt in Osdorf überfallen hatte, ist ein Unbekannter am Donnerstag entkommen. Wie die Polizei Hamburg mitteilt, ist der Mann noch immer flüchtig. Die Ermittler bitten nun um Hinweise aus der Bevölkerung.

Demnach bedrohte der Mann gegen 16.45 Uhr einen 22 Jahre alten Mitarbeiter des Marktes mit einem Messer. Wie es in der Mitteilung heißt, griff der Unbekannte daraufhin in die Kasse und erbeutete einen Bargeldbetrag in dreistelliger Höhe.

Polizei-Hund findet in Hamburg mithilfe eines Pullovers eine Spur

Offenbar ließ er bei der anschließenden Flucht persönliche Gegenstände zurück, die einem Spürhund als Referenz dienten. Nach Abendblatt-Informationen bekamen die Ordnungshüter tierische Unterstützung aus Schleswig-Holstein. Zwar sei es dem Vierbeiner demnach gelungen, die Fährte des mutmaßlichen Täters bis in ein Hochhaus zu verfolgen. Dort endete aber die Spur.

Dieser sei er bis zu einem Hochhaus gefolgt, das etwa 400 Meter entfernt von dem überfallenen Supermarkt liegt. An einem Fahrstuhl endete die Fährte. Wohin der mutmaßliche Täter flüchtete, ist bislang noch unklar.

Nun fahndet die Polizei nach dem mutmaßlichen Täter. Der Mann wird wie folgt beschrieben wird:

Newsletter von der Chefredaktion Melden Sie sich jetzt zum kostenlosen täglichen Newsletter der Chefredaktion an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

1,75 Meter bis 1,80 Meter groß

dunkelblonde Haare

schlanke Statur

osteuropäisches Erscheinungsbild

Tattoos auf den Armen

während der Tat soll er mit einem schwarzen T-Shirt mit weißem Aufdruck des Herstellers Adidas bekleidet gewesen sein. Zudem soll er eine schwarze Trainingshose mit roten Streifen getragen haben, ebenfalls von Adidas

Zudem habe er weiße Schuhe getragen

Die Ermittlungen werden vom Landeskriminalamt geführt. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise zu dem Verdächtigen liefern kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Hamburg zu melden. Die Hamburger Telefonnummer des Hinweis-Telefons lautet: 4286-56789.