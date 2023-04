Bahnhof Altona: Beliebte McDonalds-Filiale steht leer – doch es geht voran

Vor Monaten hat das Fast-Food-Restaurant am Bahnhof Altona geschlossen, der Pavillon steht leer. Das ist der aktuelle Stand.

Hamburg. Der Platz am Bahnhof Altona kommt ein wenig traurig daher, seitdem die beliebte McDonald’s-Filiale im Dezember 2022 geschlossen wurde: Der prominent gelegene Pavillon auf dem Paul-Nevermann-Platz steht seitdem leer, ein einsamer Fleck in einer belebten Gegend.

Doch: Da bewegt sich etwas.

Bahnhof Altona: McDonald’s-Filiale steht leer – neue Mieter in Aussicht

„Aktuell ist noch kein Mietvertrag unterzeichnet worden“, sagt Maria Zuniga, Sprecherin des städtischen Dienstleisters Sprinkenhof. Sie versichert: „Die Abstimmungen mit einer potenziellen Mietpartei hinsichtlich der Vertragsinhalte gehen aber positiv voran.“

Wer durch die befleckte Fensterfassade des kleinen Gebäudes blickt, sieht graue Plastikbedeckungen auf einem beschmutzen Boden, unverputzte Wände und offene Leitungen: Seit dem Auszug von McDonald’s scheint nicht viel passiert zu sein.

Das verblasste M auf dunkelgrünem Grund erinnert noch an die ehemalige McDonald’s-Filiale: Das Innere des Pavillons schreit nach Renovierung.

Foto: Elisabeth Gefeller

McDonald’s hatte Filiale am Bahnhof Altona nach 43 Jahren verlassen

Der Pavillon auf dem Paul-Nevermann-Platz gehört der Stadt Hamburg, Sprinkenhof verwaltet das Gebäude. McDonald’s hat den Standort im vergangenen Dezember nach 43 Jahren verlassen: McDonald’s hatte darauf verzichtet, den Mietvertrag zu verlängern. Wer oder was in die Location an dem hochfrequentierten Platz einziehen wird – und vor allem wann – bleibt abzuwarten.