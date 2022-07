Polizei Hamburg: Fischer-Skulptur am Altonaer Balkon zersägt – Zeugen gesucht

Die "Fischer" am Altonaer Balkon von Künstler Gerhard Brandes halten eigentlich sechs Ruder in ihren Händen. Nun haben Unbekannte eines der Ruder abgesägt. (Archivbild)

Hamburg. Mutwillige Zerstörung an prominentem Platz in Hamburg: Unbekannte haben am Mittwochvormittag die mehr als 50 Jahre alte Bronzeskulptur "Fischer" von Künstler Gerhard Brandes am Altonaer Balkon beschädigt. Wie die Polizei mitteilte, sägten der oder die Täter eines der sechs schätzungsweise 30 bis 40 Kilogramm schweren mehrere Meter langen Ruder ab – ließen es aber dann am Tatort zurück.

Ein Passant hatte die Polizei alarmiert. Die Beamten überprüften daraufhin die Figur und stellten das abgesägte Teil sicher. Das Landeskriminalamt hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

Prominente Skulptur in Hamburg zerstört – Polizei sucht Zeugen

Wer Hinweise zu den Tätern oder dem Vorfall geben kann, soll sich unter der 040/4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder an einer Polizeidienststelle zu melden.

Der Bildhauer Gerhard Brandes starb im Juli 2013 im Alter von 90 Jahren. Zu den bekanntesten seiner Arbeiten gehören neben den „Fischern“ die Gruppe „Drachen steigen lassende Kinder“ am Westufer der Alster und „Fischhändler und Marktfrau“ beim Altonaer Fischmarkt.