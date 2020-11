Hamburg. Die Dahliensaison ist vorbei: Am Dienstag schloss der Dahliengarten im Altonaer Volkspark an der Ecke Luruper Chaussee und Stadionstraße. für dieses Jahr. Die Dahlien werden jetzt durch Mitarbeiter des Bauhofes Altona abgeräumt und wintersicher eingelagert, damit sie auch im kommenden Jahr wieder in aller Pracht erblühen können.

In Europas ältestem noch bestehenden Dahliengarten wachsen auf dem 15.000 Quadratmeter großen Gelände mehr als 700 Dahlienarten mit mehr als 11.000 Einzelpflanzen. Bereits 1920 wurden im Volkspark die ersten Dahlien angepflanzt, an seinem heutigen Standort existiert der Dahliengarten seit 1932. Zu seinem 100. Geburtstag wurde der Garten für 600.000 Euro saniert.

Wege, Bänke und WC-Container wurden erneuert. Zudem wurde eine automatische Bewässerungsanlage gebaut. Im Juli 2021 wird der Garten, Bestandteil des Garten-Denkmals Altonaer Volkspark, wieder öffnen. Der Eintritt ist frei.