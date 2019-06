Öffentlichkeitsfahndung In Hamburg vermisst: Wer hat Emilia De Lopez gesehen?

Hamburg. Sie verließ ohne ersichtlichen Grund das Sommerfest ihres Pflegeheims – seither fehlt jede Spur. Die Polizei Hamburg sucht nach Emilia De Lopez und bittet die Öffentlichkeit um Mithilfe. Die 77-Jährige wurde letztmals am Donnerstagnachmittag in ihrem Pflegeheim in der Lippmannstraße im Stadtteil Sternschanze gesehen.

Emilia De Lopez ist dement und orientierungslos. Die Polizei geht davon aus, dass sie sich im Bereich Altona aufhält. Emilia De Lopez hat kurze graue Haare, sie ist 1,56 Meer groß und schlank. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens war sie mit einer rosa gestreiften Bluse und einer dunklen Hose bekleidet und trug dazu offene Gesundheitsschuhe.

Wer Hinweise zum Verbleib von Emilia De Lopez geben kann, wird gebeten, sich unter Telefon 040 4286-56789 bei der Polizei zu melden oder sich an eine beliebige Dienststelle zu wenden.

( HA )