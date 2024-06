Individuelle Immobilienverwaltung seit 1954: Erfahren Sie, wie Hausmann Hausverwaltung auch Ihre Immobilie kompetent betreut.

Hausverwaltungen gibt es viele, doch nicht jede passt zu jedem Immobilienbesitz. Gerade Eigentümer kleinerer Wohnungseigentümergemeinschaften oder einzelner Wohnungen und Häuser stoßen oft auf Ablehnung, wenn es um die Verwaltung ihrer Immobilien geht.

Verwaltung von Menschen für Menschen

Thorsten Hausmann, Geschäftsführer der Hausmann Hausverwaltung, kennt die Absagen, die Eigentümer zu hören bekommen: "Ihre Wohnanlage ist uns zu klein" oder "Eine einzelne Immobilie verwalten wir nicht". Doch bei der Hausmann Hausverwaltung hat man sich bewusst dafür entschieden, große und kleine Immobilien zu betreuen. Seit 1954 ist das Familienunternehmen am Markt und versteht es, Tradition mit Innovation zu verbinden. "Wir werden auch weiterhin Ihr persönlicher Dienstleister sein und Sie nicht im Regen stehen lassen", bekräftigt Hausmann.

Thorsten Hausmann © Guido Kollmeier

Die Betreuung jedes Eigentümers ist bei Hausmann individuell und persönlich. Ein erfahrenes Team von langjährigen Mitarbeitern, darunter Kaufleute der Immobilienwirtschaft und Immobilienfachwirte, steht hinter jedem Vertrag und die den Eigentümern als vertrauenswürdige Ansprechpartner dienen, in einer Zeit, in der der Bedarf an qualifizierter Verwaltung steigt und die gesetzlichen Anforderungen wachsen.

So erhält jede Wohnungseigentümergemeinschaft erhält einen eigenen Objektbetreuer als persönlichen Ansprechpartner, der von einem Assistenten unterstützt wird und in enger Zusammenarbeit mit den Eigentümern steht. "Zu unserem Kerngeschäft gehört die Miet- und Wohnungseigentumsverwaltung. Doch das allein ist nicht ausreichend, um den heutigen Anforderungen zu genügen", so Hausmann. "Daher können unsere Kunden darüber hinaus erwarten, dass sich die Verwalter mit neuen, innovativen Ideen befassen und diese umsetzen." Beispiele hierfür sind die eigene Internetplattform für Wohnungseigentümergemeinschaften und die Organisation von hybriden Eigentümerversammlungen.

Wohnanlage Laemmersieth © Martin Deja

Ihre Vorteile auf einen Blick

Hausmann arbeitet mit lokalen Handwerkern zusammen, um Instandhaltung und Gebäudebewirtschaftung effektiv zu gestalten und Sonderkonditionen für die Eigentümer zu erzielen. Auch in der Buchhaltung überlässt Hausmann nichts dem Zufall und sorgt für transparente und verständliche Jahresabrechnungen.

Mit dem sogenannten Vermieter-Sorglospaket bietet Hausmann zudem eine Premium-Dienstleistung an. Eigentümer können ihre Immobilie an die Werner Hausmann & Sohn Grundstücksgesellschaft vermieten und genießen dabei viele Vorteile wie garantierte Mietzahlungen und die Übernahme der Neuvermietungskosten.

Der neue Service für Betriebs- und Heizkostenabrechnungen rundet das Angebot ab, indem Hausmann Vermietern zur Seite steht, die ihre Mieter selbst betreuen möchten. Dieser Service bietet eine Entlastung zu fairen Konditionen und gehört zum Dienstleistungspaket, sollte Hausmann mit der Sondereigentumsverwaltung beauftragt sein.

Kontakt:

Für detaillierte Informationen und individuelle Beratung zur Immobilienverwaltung und zu den speziellen Serviceangeboten können Interessierte sich in den Niederlassungen in Norderstedt und Hamburg oder über die Website und per E-Mail an die Experten von Hausmann wenden.