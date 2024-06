Entdecken Sie Ihr neues Zuhause in Heide/Dithmarschen: Luxuriöse, barrierearme Wohnungen mit KfW-55-Standard, ohne Maklergebühren. Die Ankunft von Northvolt verspricht ein beachtliches Wachstum – eine Chance für Kapitalanleger, von der steigenden Nachfrage nach Wohnraum profitieren. Investieren Sie in die aufstrebende Zukunftsstadt als attraktiver Wohn- und Wirtschaftsstandort.

Ein Aufbruch ist in der beschaulichen Stadt Heide, im Herzen von Dithmarschen, greifbar: Die Ansiedlung der Gigafabrik Northvolt markiert einen Aufschwung für die Region.

Ulf Stecher von PPC bringt es auf den Punkt: "Überall in der Stadt ist es zu merken. Es geht durch Northvolt ein Ruck durch die Region Heide. Eine Giga-Fabrik hier bei uns auf dem flachen Land. Wer hätte das gedacht? Der Boom liegt nun überall in der Luft. Die Experten sagen, es fehlen vor Ort mehr als 3.000 Wohnungen. Das sind Dimensionen, die wir nie gekannt haben. Grundstückspreise und Mieten ziehen jetzt schon spürbar an. Daher werden unsere attraktiven Eigentumswohnungen eine sehr lohnende Anlage für die Zukunft sein."

© Peter Plottner

So entsteht hier ein neues Wohnprojekt, das Wohnkomfort mit barrierearmem Design und modernster Technologie vereint. Die neue Wohnanlage in der Professorin-von-Wrangell-Straße 7 bietet Käufern die einmalige Gelegenheit, in eines von 22 barrierearmen Eigentumswohnungen zu investieren – maklerfrei und mit der Qualität eines KfW-55-Standardhauses.

Barrierefrei und energetisch auf dem neuesten Stand

Die 2- bis 4-Zimmer-Wohnungen bieten nicht nur komfortable und durchdachte Grundrisse, sondern auch einen hohen Energiestandard gemäß KfW-55. Mit Dreifach-Wärmeschutzverglasung und optimaler Dämmung bleiben die Heizkosten niedrig. Und dank der Fernwärmeversorgung ist eine effiziente und kostengünstige Beheizung gewährleistet.

Die Wohnanlage wird von VarioSelf, einem erfahrenen Unternehmen, das auf solide und ökologische Bauweise setzt, errichtet. Die Fertigwandelemente aus Blähton sorgen für hervorragende Wärme- und Speichereigenschaften und durch den Verzicht auf Innenputz wird die Feuchtigkeitsbildung minimiert. Die Wohnungen sind so konzipiert, dass sie die Bedürfnisse ihrer Bewohner in allen Lebensphasen erfüllen.

Großzügige Wohnbereiche mit Wohlfühlatmosphäre

Jede Wohnung verfügt über einen sonnigen Balkon oder eine Terrasse, um das Leben im Freien zu genießen. Die Inneneinrichtung begeistert mit hochwertigen Materialien, wie Designbodenbelägen in heller Eiche und edlen weißen Innentüren. Zudem gewährleistet die moderne Lüftungstechnik mit Wärmerückgewinnung ein angenehmes Raumklima.

© Peter Plottner

Besonders hervorzuheben ist das Penthouse mit vier Zimmern und einer beeindruckenden Dachterrasse, die Exklusivität und Freiraum auf höchstem Niveau bietet.

Hochwertige Ausstattung trifft auf ideale Lage

Von eleganter Fliesenarbeit bis zu modernen Sanitäranlagen – jede Wohnung ist ausgestattet, um den Alltag angenehm und praktisch zu gestalten. Ein Highlight ist die offene Küche, es wurde an einen Anschluss für eine Wallbox für E-Fahrzeuge gedacht, und in jeder Wohnung gibt es einen Hauswirtschaftsraum mit Waschmaschinenanschluss.

Die Lage in Heide überzeugt durch eine perfekte Nahversorgungslage bei gleichzeitiger Ruhe vor der Hektik großer Verkehrsstraßen. Geschäfte des täglichen Bedarfs, Bildungseinrichtungen, medizinische Versorgung – alles befindet sich in fußläufiger oder kurzer Fahrdistanz.

Heide – die aufstrebende Zukunftsstadt

Die Stadt Heide entwickelt sich kontinuierlich weiter und beweist ihre Attraktivität als dynamischer Wohn- und Wirtschaftsstandort. Mit ansteigenden Einwohnerzahlen und der baldigen Errichtung einer Gigafabrik ist ist Wachstum und Fortschritt. Das bietet neue Chancen für Anleger, vor allem durch attraktive Abschreibungsmöglichkeiten nach § 7b EStG für maximale Steuervorteile, was die Investition in dieses Wohnprojekt besonders lukrativ macht.

© Peter Plottner

Über diesen finanziellen Anreiz hinaus steht Ihnen ein engagiertes Team zur Seite: Ulf Stecher von PPC ist Ihr direkter Ansprechpartner für alle Fragen zu diesem aufregenden Wohnprojekt. Mit einem Kauf in Heide setzen Sie auf eine gesicherte Lebens- und Wohnqualität, eine Stadt mit klarer Zukunftsorientierung und einem finanziellen Mehrwert. Wenn Sie sich für ein Eigenheim in dieser prosperierenden Gemeinschaft interessieren, nutzen Sie die Möglichkeit des Direktkaufs beim Bauherren – transparent, unkompliziert und ganz ohne Maklergebühren.

Ihr direkter Kontakt zum Wohnprojekt in Heide

Bauherr:

Peter Plottner

23566 Lübeck

Vertrieb und Beratung:

Ulf Stecher, PPC

Anna-Engelbrecht-Ring 14

25746 Heide

Telefon: 0178 6850078

E-Mail: ulfstecher@gmx.de