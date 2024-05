Der Räumungsverkauf geht weiter: Im Fasmas Outlet in Halstenbek locken sensationelle Rabatte mit Preisnachlässen von bis 70% alle Möbelfreunde und Ästheten.

Großer Designermöbel-Sale – holen Sie sich Luxus zum kleinen Preis

Die "Trailer Days" des Fasmas Outlets gehen in die nächste Runde: Das Team des Designermöbel-Stores verlängert seine außergewöhnliche Verkaufsaktion und bietet auch weiterhin bis zu 70% auf ausgewählte Möbelstücke. Bei den "Trailer Days" gehen Rabattträume in Erfüllung: Profitieren Sie von durchgängig mindestens 30% Rabatt auf das gesamte Sortiment und zusätzlichen 10% Nachlass auf bereits reduzierte Ausstellungsstücke wie die Celine Stühle in verschiedenen Ausführungen oder den Sofie Stuhl im industriellen Chic.

Schnörkelloser Chic: der Clio Stuhl von FASMAS. © FASMAS Scandinavian Lifestyle

Stil trifft auf Komfort: Exquisites Design und Qualität

Entdecken Sie hochwertige Massivholz-Esstische und skandinavische Modulsofas, die Sie nicht nur mit ihrem Design, sondern auch mit ihrer Bequemlichkeit überzeugen werden. Alle Artikel, darunter das beliebte Lazy Modulsofa, sind jetzt mit einem Preisnachlass von 30% erhältlich.

Ob mit der Familie odermit Freunden - der Balder Massivholzesstisch bietet genügend Platz für ein Treffen mit lieben Menschen. © FASMAS Scandinavian Lifestyle

Individuelle Beratung mit echter Leidenschaft

Entdecken Sie in der Beratung durch die Design-Experten von Fasmas, wie Sie Ihrem Zuhause eine neue Dimension der Eleganz und des Wohlbefindens verleihen können. Lassen Sie sich inspirieren und verwandeln Sie Ihr Ambiente in eine Oase der Inspiration und des Komforts.

Die perfekte Kombination aus Komfort und Eleganz: der Magnus Relaxsessel. © FASMAS Scandinavian Lifestyle

Platz für Neues schaffen – alles muss raus!

Bevor der neue Konzept Store im September seine Pforten öffnet, bietet Fasmas sagenhafte Angebote. Egal, ob Sie nach dem Celine Stuhl in einer bestimmten Farbgebung suchen oder einen massiven Esstisch mit 30% Rabatt ergattern wollen – es ist höchste Zeit, zuzugreifen. In der großen Auswahl an Möbelstücken kann hier jeder sein persönliches Designhighlight finden – aber nur, solange der Vorrat reicht. Der Countdown läuft, also verpassen Sie nicht das Erlebnis "Fasmas" und besuchen Sie den Showroom, um sich die besten Deals zu sichern.

Zeitlos elegant: die Sofie Stühle von Fasmas. © FASMAS Scandinavian Lifestyle

Diese Gelegenheit sollten Designliebhaber und Schnäppchenjäger nicht verpassen – erleben Sie Qualität und Stil zum besten Preis im FASMAS OUTLET.

Kommen Sie vorbei: