"Einen alten Baum verpflanzt man nicht": Im Alter im Eigenheim zu wohnen und die goldenen Jahre in einem Zuhause zu verbringen, ist und bleibt ein zentraler Wunsch vieler Menschen. Er ist das Festhalten an vertrauten Erinnerungen, an das Gefühl von Sicherheit und Eigenständigkeit und die verwurzelte Sehnsucht nach Beständigkeit und Vertrautheit. Doch mit zunehmendem Alter ergeben sich neue Herausforderungen hinsichtlich der Wohnsituation. Wie können Senioren also die eigenen vier Wände an ihre sich ändernden Bedürfnisse anpassen, ohne dabei ihre Unabhängigkeit zu verlieren?

Die Immobilienagentur DCS genio bietet solche individuellen Lösungen, die den Verbleib im geliebten Heim auch im Alter ermöglichen und eine selbstbestimmte Lebensführung unterstützen.

Kompetente Begleitung ins hohe Alter

Seit mittlerweile zwölf Jahren bietet Dr. Claudia Schulz mit ihrer Immobilienagentur DCS genio ein besonderes Serviceangebot, bestehend aus bedarfsgerechten Leistungen für Senioren, die das Leben jenseits des 65. Lebensjahrs in vollen Zügen genießen möchten.

Dr. Claudia Schulz

Um den Wunsch nach einem längstmöglichen Verbleib im eigenen Zuhause zu erfüllen, müssen bestimmte seniorengerechte Umbauten vorgenommen werden, um die Herausforderungen des Alltags bestmöglich meistern zu können. Diese erforderlichen Maßnahmen für ein komfortables und barrierefreies Wohnen sind wiederum mit enormen Kosten verbunden.

Die Vorteile der Immobilienverrentung

Genau hier setzt das Konzept der Immobilienverrentung an, das DCS genio Interessierten anbietet. Es ist eine maßgeschneiderte Lösung für diejenigen, die ihr Eigenheim ungern verlassen und dennoch in der Lage sein möchten, den finanziellen Spielraum für genussvolle Aktivitäten im Alter zu bewahren. Die Experten reagieren auf diese Problematik mit individuell angepassten Verrentungsoptionen, die in Kooperation mit privaten Investoren oder beispielsweise der Stiftung Liebenau geboten werden, um jedem Einzelnen eine auf seine persönliche Situation zugeschnittene Lösung zu ermöglichen. Die klassischen Verkaufs- und Vermietungsaufgaben werden beispielsweise durch weitere kostenlose Leistungen ergänzt.

So hat DCS genio in den letzten Jahren sowohl Eigentumswohnungen als auch Reihenhäuser oder Einfamilienhäuser erfolgreich verrentet. Die entsprechenden Immobilien liegen dabei in den verschiedensten Stadtteilen Hamburgs: Eppendorf, Uhlenhorst, Poppenbüttel aber auch in den Randgebieten wie Norderstedt, Henstedt-Ulzburg und Wedel.

Maßgeschneiderte Beratung für die Immobilienverrentung

Laut Dr. Claudia Schulz wählt die Mehrheit ihrer Kunden, die an einer Verrentung ihrer Immobilie interessiert ist, folgende Variante: Verkauf mit Rückmiete. Diese ermögliche die größte Flexibilität sowohl aus finanzieller Sicht als auch in Bezug auf die zukünftige Lebensplanung.

Die Immobilienverrentung hat in Amerika aber auch in anderen europäischen Ländern wie Frankreich und England schon eine lange Tradition: Gegen Überlassung ihrer Immobilie wird Senioren ein lebenslanges mietfreies Wohnrecht eingeräumt und eine Rente gezahlt. Gerade für diejenigen, die ihr Vermögen nicht an Kinder weitergeben können, ist die Immobilienverrentung eine interessante Option.

Alle weiteren Informationen

Welche Form der Verrentung sich für Ihre Situation am besten eignet, können Sie in einem unverbindlichen kostenlosen Beratungsgespräch mit Dr. Schulz klären.

