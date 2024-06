Die rekord Ausstellung, eines der führenden Unternehmen im Bereich Fenster- und Haustüren, nutzt ein individuelles Beratungsportal, welches es Interessenten ermöglicht, schnell und bequem Kontakt aufzunehmen sowie unabhängig Beratungstermine zu buchen. Das Portal bietet eine Vielzahl von Optionen, um den Bedürfnissen der Kunden gerecht zu werden.

Schnelle und unabhängige Terminbuchung zu jeder Zeit

Das Herzstück des Beratungsportals ist die Möglichkeit, Beratungstermine direkt und unabhängig zu buchen. Egal ob in der Ausstellung vor Ort, bequem bei Ihnen Zuhause oder per Telefon – Kunden können flexibel wählen, wann und wie sie beraten werden möchten. Diese Möglichkeit eröffnet es Kunden, ihre Termine entsprechend ihrer eigenen Bedürfnisse zu planen. Das Buchungssystem führt Kunden durch den Prozess und macht die Terminvereinbarung zu einer einfachen und unkomplizierten Sache.

Umfassender Service von der Beratung bis zur Montage

Die rekord Ausstellung zeichnet sich nicht nur durch ihr hochwertiges Produktangebot aus, sondern auch durch ihren guten und persönlichen Service. Vom ersten Beratungsgespräch bis zur fachgerechten Montage durch eigene rekord-Monteure bietet das Unternehmen einen umfassenden Komplettservice. Die Experten von rekord stehen den Kunden während des gesamten Prozesses zur Seite und gewährleisten eine individuelle Betreuung und Lösungen, die perfekt auf die Bedürfnisse jedes Kunden zugeschnitten sind.

© rekord

Einblick in das Angebot und Vorbereitung auf die Beratung

Interessenten können nicht nur Beratungstermine zu buchen, sondern können sich auch kleine Handmuster zusenden lassen, Prospekte anfordern und ihre Fenstermaße selbst eingeben, um ein erstes Angebot bei rekord anzufordern. Durch das Angebot von Handmustern können Kunden die Qualität und Beschaffenheit der Produkte von rekord direkt zu Hause erleben und bereits erste Bemusterungen vornehmen. Ein weiterer Service des Kundenportals: Mittels eines eigenständig durchführbaren Fensterchecks kann der Interessent den Zustand seiner derzeitigen Fenster selbst überprüfen und mögliche Sanierungsbedarfe erkennen. Dies ermöglicht es den Kunden, gezielt Fragen zu stellen und sich auf das Beratungsgespräch vorzubereiten, um die bestmögliche Lösung für seine Bedürfnisse zu finden.

FAQ-Bereich für erste Informationen

Für erste Fragen zum Unternehmen und seinen Leistungen steht ein FAQ-Bereich zur Verfügung. Hier finden Interessenten Antworten auf häufig gestellte Fragen und können sich schnell über das Unternehmen und seine Produkte informieren. Die FAQ-Sektion bietet eine benutzerfreundliche Möglichkeit, grundlegende Informationen zu erhalten und offene Fragen zu klären, bevor das persönliche Beratungsgespräch stattfindet.

Ausstellungsorte und Kontaktmöglichkeiten

Die rekord Ausstellung verfügt über drei Vertriebsstandorte, um Kunden in verschiedenen Regionen optimal zu erreichen. Die Standorte befinden sich in Dägeling am Hauptsitz, in Hamburg Osdorf und in Seevetal Maschen. Die rekord Ausstellungen ermöglichen es den Kunden, die Produkte persönlich zu erleben und sich von den Experten vor Ort beraten zu lassen. Kunden können sich jederzeit an die Kundenberater wenden, um weitere Informationen zu erhalten oder einen persönlichen Beratungstermin zu vereinbaren.

Das Beratungsportal als erste Anlaufstelle

Das Beratungsportal der rekord Ausstellung bietet Interessenten eine bequeme und effiziente Möglichkeit, Kontakt aufzunehmen und sich umfassend über Fenster- und Haustüren zu informieren. Durch die Möglichkeit der unabhängigen Terminbuchung, die Bestellung von Handmustern und Prospekten sowie den hilfreichen FAQ-Bereich, erhalten Kunden einen transparenten Einblick in das Angebot von rekord und können sich optimal auf ihr Beratungsgespräch vorbereiten. Die rekord Ausstellungen stehen für guten Service und individuelle Lösungen, die perfekt auf die Bedürfnisse jedes Kunden zugeschnitten sind. Besuchen Sie noch heute das Beratungsportal unter beratung.rekord.de .