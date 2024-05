Beim Campus & Career Day 2024 werden berufliche Wege aufgezeigt und Begegnungen mit Top-Unternehmen sowie spannende Einblicke in das Campusleben geboten.

Der Campus & Career Day bietet Interessierten die Möglichkeit, bis zu 70 Partnerunternehmen aus verschiedenen Branchen kennenzulernen. Ob ein Rundum-Einblick in ein duales Studium, in verschiedene Berufsfelder oder in potenzielle Karrieremöglichkeiten: Hier werden zahlreiche Chancen geboten, die die Entscheidung, wie die berufliche Zukunft nach der Schule aussehen könnte, erleichtern.

Außerdem können künftige AbsolventInnen echte Campusluft schnuppern, mit Studierenden und Dozierenden sprechen, die Labore vor Ort anschauen, Bewerbungsunterlagen checken lassen sowie die Partner-Unis im Ausland kennen lernen und sogar Bewerbungsfotos machen lassen.

Die genaue Programmübersicht auf einen Blick

10 bis 15 Uhr:

Meet the companies!

Bis zu 70 Kooperationsunternehmen stellen sich vor und suchen Nachwuchs für den Studienstart 2024 und 2025. Dual Studierende und Personalverantwortliche stehen an ihren Messeständen für sämtliche Fragen sowie Antworten zur Verfügung. Die genaue Ausstellerliste ist hier online einsehbar und verschafft einen Überblick darüber, welche Unternehmen teilnehmen und in welchen Studiengängen sie ausbilden. Kurzentschlossene finden an der Jobwall offene Studienplätze: Studienstart Oktober 2024.

© Nordakademie

Meet the students!

Was ist ein duales Studium? Was macht die NORDAKADEMIE als Hochschule aus? Was sind die Vorteile, Chancen und Herausforderungen? Welche Schwerpunkte können im Studium gesetzt werden? Studierende aus allen Studiengängen stehen allen Interessierten Rede und Antwort und bieten Infomaterialien an. Die NORDAKADEMIE ist zudem international: Auslandssemester, verschiedenen Partner-Unis auf der ganzen Welt oder das vielfältige Sprachangebot – alle, die das Fernweh ruft, finden hier allerlei Optionen.

© Nordakademie

Bewerberwerkstatt!

Vorbereitung auf den Bewerbungsprozess wird großgeschrieben: Erfahrene Berufsberater vermitteln wertvolle Tipps, um Bewerbungsunterlagen optimal zu gestalten. Interessierte sind eingeladen, ihre eigenen Dokumente zur Überprüfung mitzubringen. Als zusätzliches Angebot werden vor Ort sowie kostenfrei professionelle Bewerbungsfotos geschossen und zur Verfügung gestellt.

© Nordakademie

Laborvorstellungen!

Lust auf Wissenschaft? Interessierte können die Techniklabore erkunden und dabei Einblicke in verschiedene Disziplinen erhalten, darunter Werkstoffkunde, Fertigungstechnik, Mechatronik, Elektrotechnik, Automatisierungstechnik sowie Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik. Zusätzlich sind das Labor für Technische Informatik und das User Experience Labor für Besichtigungen zugänglich.

Meet the faculties!

Beim Besuch bietet sich die Möglichkeit, Lehrende und Studierende aus den Fachbereichen Ingenieurwesen, Wirtschaftswissenschaften und Informatik kennenzulernen und sich über die jeweiligen Studienrichtungen zu informieren.

Zusätzliche Programmhighlights und Angebote

Vorträge:

11 & 13 Uhr: Dual studieren an der NORDAKADEMIE: Deine Möglichkeiten und Herausforderungen

12 & 14 Uhr: Studieren im Ausland? Ein Erfahrungsbericht von Studierenden

10:30 & 13:30 Uhr: Was macht eine gute Bewerbung aus? Berufsberater:innen verraten es dir!

© Nordakademie

Campusführungen:

11, 12, 13 und 14 Uhr: Die Möglichkeit eines Campusrundgangs besteht, bei dem Einblicke in die Bibliothek, Vorlesungsräume, Mensa, Labore, Study-Lounge und das Wohnheim gewährt werden.

© Nordakademie

Food & Drinks:

Für das leibliche Wohl werden von Bullicino, einer mobilen Kaffeebar mit Kaffee und Waffeln, sowie vom Nordic Grill Foodtruck, der Würstchen und Getränke bereithält, zur Verfügung gestellt.

© Nordakademie