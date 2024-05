Jetzt neue Wege mit den Schöffel Circularity-Produkten im Schöffel-LOWA Store Hamburg entdecken!

Die renommierte Outdoor-Marke Schöffel präsentiert stolz ihre neue nachhaltige CIRC Kollektion, die ab sofort auch im Schöffel-LOWA Store in Hamburg erhältlich ist. Diese Kollektion vereint Funktionalität, Stil und Umweltbewusstsein und setzt einen neuen Standard für nachhaltige Outdoor-Bekleidung.

© Schöffel-LOWA

Die neue CIRC Kollektion ist die nachhaltigste Kollektion, die Schöffel je geschneidert hat: In den letzten Jahren haben die Entwickler:innen von Schöffel mit Hochdruck an Materialtechnologien gearbeitet, die Funktionalität und Nachhaltigkeit vereinen.

Die Idee, aus recycelten Materialien Funktionskleidung herzustellen, die selbst wieder recycelbar ist, hat zunächst mit der mit dem ISPO Award ausgezeichneten CIRC Pants LOOOP Form angenommen und wird kontinuierlich weiter ausgebaut.

© Schöffel-LOWA

Das revolutionäre Mono-Materialkonzept erlaubt eine nahezu 100%ige Recyclingfähigkeit! Mit der CIRC-Kollektion hat Schöffel einen Nachhaltigkeits-Kreislauf geschaffen, der diesen Namen wirklich verdient: Der Kunde kann seine ausgemusterte Funktionskleidung direkt an Schöffel zurückschicken. Diese wird geschreddert und zu Granulat verarbeitet, aus welchem das Garn gewonnen wird, das wieder zu Rohmaterial für neue Stücke der CIRC-Kollektion aufbereitet wird. Nachhaltiger geht es nicht!

Kunden, die den Schöffel-LOWA Store in Hamburg besuchen, erhalten nicht nur Zugang zur nachhaltigen CIRC Kollektion, sondern auch eine fachkundige Beratung durch das engagierte Team vor Ort. Die Mitarbeiter stehen bereit, um die Kunden bei der Auswahl des perfekten Outfits von Kopf bis Fuß für ihre Outdoor-Abenteuer zu unterstützen.

© Schöffel-LOWA

Schöffel Service Factory

Die Schöffel Service Factory ist ein wichtiger Bestandteil des nachhaltigen Konzepts von Schöffel. Hier werden Produkte aufbereitet und repariert, anstatt sie wegzuwerfen, was zur Verlängerung der Lebensdauer von Kleidungsstücken beiträgt.

Durch die Reparatur wird zudem auch der Ressourcenverbrauch reduziert und die Umwelt geschont. Dieser Service richtet sich speziell an Kunden, die ihre Funktionskleidung lange tragen möchten und diese auch bei Verschleiß oder Beschädigungen nicht einfach entsorgen möchten. Dies ist nicht nur umweltfreundlich, sondern auch kostensparend und ein Zeichen für eine bewusste Kaufentscheidung und Nachhaltigkeit.

© Schöffel-LOWA

LOWA Service Werkstatt

„Mit unserem Reparatur-Service kommen wir dem Wunsch von immer mehr Verbrauchern nach, die Wert auf langlebige und damit auch nachhaltige Produkte legen“ so der Leiter der LOWA Service Abteilung. Als Schuhmanufaktur mit Produktionssitz im bayerischen Jetzendorf kann LOWA nahezu alles am LOWA Schuh reparieren und zeigt damit, welche Leistungen möglich sind. Von Neubesohlung bis Fersenfutterreparatur über Ersatzteile und Absatzerneuerung setzt die Marke alles daran, den Lieblingsschuh mit der richtigen Pflege und Reparaturmöglichkeit so lange wie möglich zu erhalten.

Besuchen Sie den Schöffel-LOWA Store in Hamburg am Jungfernstieg 51 im PRIEN-HAUS, um die innovative CIRC Kollektion von Schöffel zu entdecken und von erstklassigem Service und fachkundiger Beratung zu profitieren. Tauchen Sie ein in die Welt nachhaltiger Outdoor-Mode und Schuhe und erleben Sie Abenteuer in Einklang mit der Natur.