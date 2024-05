Wenn sich das kulturelle Erbe und musikalische Innovation begegnen: Das 37. MaiFestival lädt ein zu unvergesslichen Konzerten.

Für Musikliebhaber, die das Besondere suchen, öffnet Rellingen als stilles Zentrum klassischer Musik in diesem Frühling erneut seine Pforten. Das 37. MaiFestival, bekannt für seine exzellenten Kammerkonzerte und einzigartige Atmosphäre, steht bevor und verspricht, sowohl eingefleischte Klassikfans als auch neugierige Neulinge mit einem breit gefächerten Programm zu begeistern.

Die Rellinger Barockkirche lädt Musikliebhaber ein

Die prachtvolle Barockkirche von Rellingen ist nicht nur architektonisch ein Meisterwerk, sondern beheimatet auch eine Akustik, die Musiker und Zuhörer gleichermaßen in ihren Bann zieht.

Vom 24. bis zum 26. Mai 2024 dürfen sich die Besucher auf eine Reise durch die Musikgeschichte freuen, die von Händel bis John Williams führt und von Mozart über Schubert bis zu Schönberg reicht. Nicht zu vergessen sind die faszinierenden Klänge der Klezmer-Musik, die das Festival in seiner musikalischen Vielfalt abrunden.

Genannt seien nur der berühmte Cellist David Geringas, der Pianist Abdel Rahman El Bacha, die Geigerin Solenne Paidassi und die zehnjährige Ausnahme-Cellistin Charlotte Melkonian stehen neben Größen wie Michala Petri und Sergei Nakariakov auf dem Programm und versprechen hochkarätige Darbietungen.

Abschied und ein Neubeginn

„Mit den schönsten Konzerten soll man aufhören“. Das könnte man als Motto für das diesjährige MaiFestival verwenden. Denn historisch betrachtet, ist dieses Jahr prägend für das MaiFestival: Luz Leskowitz, seit den Anfängen künstlerischer Leiter, wird zum letzten Mal das Festival begleiten.

Die Zuschauer können also Zeuge werden, wie sich eine Ära vollendet und der Staffelstab an die junge, dynamische Pianistin Anne von Twardowski übergeben wird. Sie steht bereit, die musikalische Tradition in Rellingen mit neuer Energie fortzuführen.

Für diejenigen, die Teil dieser historischen Übergabe sein und gleichzeitig atemberaubende Klänge genießen möchten, sollten nicht zögern, sich ihre Karten zu sichern. Die Tickets für diesen besonderen Ausflug in die Welt der Musik sind zum Preis von 15 bis 39 Euro erhältlich. Mehr Informationen zu den einzelnen Konzerten und den teilnehmenden Künstler finden Sie online auf der Website . Die Tickets sind in der Buchhandlung Lesestoff in Rellingen und online erhältlich.

Einheimische wissen um dieses Schmuckstück, doch nun ist es an der Zeit, dass auch Hamburg und die umliegenden Regionen auf dieses kulturelle Highlight aufmerksam werden. Freuen Sie sich auf ein musikalisches Wochenende, das noch lange in Erinnerung bleiben wird.