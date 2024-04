Erleben Sie von April bis Juni 2024 eine facettenreiche Veranstaltungsreihe zur Eingliederungshilfe. Treffen Sie auf engagierte Menschen, tauchen Sie in inspirierende Projekte ein und erfahren den Wert von Inklusion.

Das 100-jährige Bestehens des PARITÄTISCHEN Wohlfahrtsverbandes Hamburg wird im Jahr 2024 facettenreich begangen. Engagierte Einrichtungsträger der Eingliederungshilfe nehmen diesen Anlass als Gelegenheit wahr, ihre vielseitige Arbeit in einer Art Terminperlenkette in unterschiedlichen Formaten als Orte der Begegnung vorzustellen. Ein reger Besuch ist dabei ausdrücklich erwünscht!

Diese Rundreise durch die Eingliederungshilfe des PARITÄTISCHEN startete Anfang April und es wurden dabei bereits acht interessante Stationen gut besucht. Bis Mitte Juni warten weitere spannende Stationen auf Sie. Seien Sie neugierig und kommen Sie gerne vorbei!

05. Mai (Sonntag), 12:00 bis 15:00 Uhr

ZusammenLeben

Wir laden ein zur Bunten Meile, unserem sympathischen Stadtteilfest im historischen Ortskern von Bergstedt und in direkter Nachbarschaft zu den Teilhabe-Angeboten von ZusammenLeben. Es erwartet Sie ein buntes Programm mit vielfältigen Möglichkeiten für Austausch und Begegnung. Das Highlight: kulinarische Köstlichkeiten aus Albanien, Argentinien und Georgien. Herzlich willkommen!

Wohldorfer Damm 5

Mit den Öffis: Buslinie 174 von Volksdorf und Poppenbüttel bis Haltestelle Bergstedter Markt.

13. Mai (Montag), 15:30 bis 17:30 Uhr

SPZ Fuhlsbüttel/ Anleger7

Kommen Sie rein! Wir laden Sie ein unseren Standort und das Projekt „engagiert und inklusiv“ kennenzulernen. Das Projekt sucht den Perspektivwechsel: Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen oder einer Behinderung brauchen im Alltag nicht nur manchmal Hilfe, sie setzen ihre Fähigkeiten und Stärken auch zum Wohle anderer ein - und zwar in der Form eines freiwilligen Engagements.

Hummelsbütteler Landstr. 7

Mit den Öffis: S1 bis zum S-Bahnhof Ohlsdorf, von dort weiter mit der Buslinie 172 bis Haltestelle Erdkampsweg Ost oder mit der U1 bis Fuhlsbüttel.

15. Mai (Mittwoch), 15:00 bis 18:00 Uhr

Gemeindepsychiatrische Zentrum Eimsbüttel – Begegnungsstätte Hochallee

Treten Sie ein! Unser besonderes Angebot in der Hochallee entstand bereits 1975 im Rahmen der Psychiatrie Enquete. An unserem Tag der offenen Tür lernen Sie bei Rundgängen und im „Caf鳓 unsere unterschiedlichen Angebote der Teilhabe kennen: das therapeutische Wohnen, die Tagesstätte und die ambulanten Assistenzleistungen. Zudem erwarten Sie in unseren Werkstätten und Therapieräumen verschiedene kreative Angebote zum Mitmachen.

Hochallee 1

Mit den Öffis: U1 Hallerstraße oder Metrobus 15 Haltestelle Parkallee.

23. Mai (Donnerstag), 15:00 bis 18:00 Uhr

Aktionskreis 71 – Café „Durchschnitt“

Die 71 in unserem Namen steht für das Gründungsjahr. Geprägt durch die gesellschaftlichen Umbrüche der „68er“ waren wir in Hamburg der erste Ort, an dem sich Menschen mit psychischen Erkrankungen im Rahmen der Selbsthilfe einen eigenen Raum geschaffen haben. Wir laden ein zum Tag der offenen Tür im Café „Durchschnitt“. Geplant sind im gemütlichen Rahmen bei Kaffee und Kuchen: die Präsentation von Arbeiten der Kunstgruppe und Informationsgespräche über die Geschichte des Aktionskreises 71.

Bundesstraße 30

Mit den Öffis: Busstation Grindelhof Linien 4, 5 und 604. Auch der Dammtorbahnhof und der Bahnhof Sternschanze sind fußläufig erreichbar.

24. Mai (Freitag), 15:00 bis 18:00 Uhr

Alida Schmidt-Stiftung

Wir bieten Wohnen mit Assistenz für seelisch beeinträchtigte oder behinderte Frauen und laden Interessierte zu einem offenen Spielenachmittag ein. Sie lernen ein paar Kolleg*innen und Bewohner*innen kennen. In unseren Beratungsräumen erhalten sie Informationen über unser Betreuungssetting und den Weg zu uns. Die Beratungsräume sind nicht barrierefrei.

Probsteier Straße 23

Mit den Öffis: Bushaltestelle Straßburger Platz Linien 16 und 171 sowie U1 Straßburger Straße.

29. Mai (Mittwoch), 14:00 bis 17:00 Uhr

Arche Nova

Zurück ins Leben nach erworbenen Hirnschädigungen! Wir zeigen, wo es geht: mit Wohnen und Tagesförderung. Wir zeigen, wie es geht: durch viele Informationsmöglichkeiten, im Gespräch mit Menschen, die bei uns wohnen, mit Teilnehmenden der Tagesförderung und mit den Mitarbeitenden. Das alles an unserem Tag der offenen Tür.

Hirschgraben 25

Gleich um die Ecke vom PARITÄTISCHEN.

Mit den Öffis: U1 Wartenau oder S1 Landwehr.

01. Juni (Samstag), 12:00 bis 17:00 Uhr

Lebens- und Arbeitsgemeinschaft Franziskus e.V.

Herzlich willkommen zum Tag der offenen Tür, tauchen Sie ein in die Atmosphäre der bunten Lebens- und Arbeitsgemeinschaft für und mit Menschen mit Assistenzbedarf in Sülldorf. Bei stimmungsvoller Live-Musik gibt es Köstlichkeiten vom Bio-Buffet. Es werden Führungen durch Haus und Hof angeboten. Nette Gespräche mit den Menschen, die hier wohnen und arbeiten, geben Einblick in das Leben der Gemeinschaft. Wir verkaufen schöne Gebrauchsgegenstände aus den Werkstätten – handmade in Sülldorf.

Wir freuen uns auf Sie!

Op'n Hainholt 88

Mit den Öffis: S1 Sülldorf.

04. Juni (Dienstag), 15:00 bis 18:00 Uhr

Op de Wisch – Kreativ-Café

Seien Sie herzlich willkommen! In unserem Kreativ-Café können Sie sich mit verschiedenen Materialien ausprobieren und inspirieren lassen. Bei Kaffee und Tee laden wir herzlich zum Verweilen und – ob drinnen oder draußen – zum künstlerischen Gestalten ein.

Marschnerstr. 9

Mit den Öffis: U1 Hamburger Straße.

13. Juni (Donnerstag), 17:00 bis 19:00 Uhr

Hamburger Lebenshilfe-Werk – Selbstständiges Wohnen

Seien Sie herzlich willkommen bei der Hamburger Lebenshilfe-Werk gGmbH!

Wir freuen uns, mit Ihnen in unserem Treffpunkt in der Wilsonstraße über die unterschiedlichen Aspekte und Möglichkeiten von „Miteinander wohnen“ ins Gespräch zu kommen. Bei einer guten Tasse Kaffee berichten Bewohnende und Mitarbeitende aus dem Alltag und stehen für Fragen zur Verfügung.

Wilsonstr. 59

Mit den Öffis: Buslinien 29 und 162 Haltestelle Kaskadenpark.

14. Juni (Freitag), 15:00 bis 18:00 Uhr

Insel e.V. Betreuungsverein Eimsbüttel

Bei uns erfahren Sie alles rund um die Themen Betreuungsrecht, Vorsorgevollmachten und Patient*innenverfügung. Wir laden Sie herzlich zu Vorträgen und Diskussion ein.

15:00 Uhr: Was Sie schon immer über Betreuung und das Ehrenamt des rechtlichen Betreuers/der rechtlichen Betreuerin wissen wollten

16:30 Uhr: „Ich sorge vor!“ – alles rund um die Themen Vorsorgevollmacht, Betreuungs- und Patient*innenverfügung.

Heußweg 25

Mit den Öffis: U2-Station Osterstraße.