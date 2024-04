Erleben Sie Barockmusik, wie sie lebendiger nicht sein könnte – mit den emotionalen Klängen von Bachs Cello-Solo-Suiten in der historischen Rellinger Kirche.

Wenn die melodischen Klänge der Cello-Suiten von Johann Sebastian Bach die Hallen einer barocken Kirche erfüllen, dann wird die Musik zu einer Zeitreise, die das Publikum zurück ins Herz des 18. Jahrhunderts führt.

Meisterhafte Interpretation – Die Cellisten der Elbphilharmonie und Bachs Suiten

Fans der klassischen Musik in Rellingen und Umgebung haben nun eine einzigartige Gelegenheit: Am Samstag, den 4. Mai 2024, um 19 Uhr treten drei der renommiertesten Cellisten der Elbphilharmonie, Bettina Barbara Bertsch, Fabian Diederichs und Christoph Rocholl, in der Rellinger Kirche auf, um dieses Erlebnis zu teilen.

Die Rellinger Kirche – ein historisches Juwel: Hier fusionieren Architektur und Musik zu einem unvergesslichen Konzerterlebnis. © Wolfgang Gaedigk

Die Solo-Suiten von Bach sind weit mehr als bloße Fingerübungen für Cellisten; sie sind Ausdruck purer Emotion und musikalischer Perfektion, die seit vielen Generationen begeistern. Bertsch, Diederichs und Rocholl sind nicht nur Solo-, sondern auch erfahrene Orchestermusiker, die sich der Förderung des künstlerischen Nachwuchses widmen. Sie bringen mit ihrer Interpretation der Suiten eine neue Dimension in die unvergängliche Musik Bachs.

Im Rahmen des Konzerts führen sie die Hörerschaft durch den ersten Band des Zyklus der sechs Suiten, von der melancholischen Suite Nr. 2 in d-Moll über die repräsentative Suite Nr. 3 in C-Dur bis hin zur introspektiven Suite Nr. 5 in c-Moll.

Erleben Sie Barockmusik live in der Rellinger Kirche

Dieses Konzert ist ein Muss für jeden Liebhaber und stellt eine wunderbare Gelegenheit dar, die Solo-Werke Bachs in der Atmosphäre der Rellinger Barockkirche zu genießen. Karten können bequem im Vorverkauf online über den Ticketshop Reservix erworben werden. Der Einlass beginnt um 18:30 Uhr – eine halbe Stunde vor Beginn des Konzerts.

Inspirierendes Ambiente: Die warme Atmosphäre der Rellinger Kirche bietet den perfekten Rahmen für die klangvolle Darbietung der Solo-Cello-Suiten. © Wolfgang Gaedigk

Alle wichtigen Informationen auf einen Blick:

Datum: Samstag, 4. Mai

Uhrzeit: 19 Uhr, Einlass: ab 18:30 Uhr

Ort: Rellinger Kirche, Hauptstraße 27, 25462 Rellingen