Über 3 Millionen Streams für die ersten EPs und 20 Wochen in den Airplay-Charts: „Mad Hatter’s Daughter“ am 4. Mai im Casino Esplanade.

Die Idee zu „Mad Hatter's Daughter" kam Buzz T. lsles bei einer gemeinsamen Autofahrt, wo er seine Frau Kira zum ersten Mal singen hörte. Als Toningenieur erkannte er ihr verstecktes Talent sofort und nur wenige Monate später veröffentlichte das Paar ein Cover von Trent Reznors „Hurt". Das Feedback war Begeisterung pur und der Ansporn, nun erst recht loszulegen.

Um ihre Songs mit Menschen auf der ganzen Welt teilen zu können, holte das Duo ihren britischen Freund und Songwriter Josiah Smithson mit ins Boot. Die kreative Kombination der Dreien klickte sofort und öffnete Türen nach Großbritannien, um die historisch bedeutsame musikalische Beziehung zwischen Hamburg und England wieder aufleben zu lassen.

Ihre ersten EPs „Life Affairs" und „Walk with me" sicherten der Band über 3 Millionen Streams und 20 Wochen in den deutschen Airplay Charts. Nach einer nahezu ausverkauften Deutschland-Tour und ersten Festivals in UK begann das Trio mit dem Grammy nominierten Engineer Jeremy Murphy (Adele, Mumford & Sons, Emeli Sande) an ihrem kommenden Album „Where Are We Runnin" zu arbeiten. Es ist ihnen gelungen eine eigene Handschrift zu entwickeln, die ihre zeitlosen Popsongs von anderen abhebt und ein breites Publikum anspricht.

Am 04. Mai 2024 treten Mad Hatter’s Daughter erstmalig im Casino Esplanade auf – seien Sie dabei und sichern Sie sich jetzt Ihre Tickets.

Alle Informationen auf einen Blick

Datum: Samstag, 04. Mai 2024

Zeit: 22 Uhr

Eintritt: 9€

Veranstaltungsort: Casino Esplanade, Stephansplatz 10, 20354 Hamburg