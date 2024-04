Die Hamburger Mezzosopranistin Nora Kazemieh und der Kölner Pianist Cosmin Boeru zeigen am 28. April 2024 in der Elbphilharmonie, wie vielseitig das Lied sein kann.

"Faszination Lied – mit und ohne Wort" entführt Liebhaber der klassischen Musik in eine Welt voller Poesie und Gefühl. In den intimeren Gefilden des kleinen Saales der Elbphilharmonie verkörpern die Hamburger Mezzosopranistin Nora Kazemieh und der Pianist Cosmin Boeru eine Symbiose aus musikalischem Feingefühl und künstlerischer Leidenschaft.

Die Akteure des Abends nehmen das Publikum mit auf eine klangvolle Reise durch die Epochen und Stimmungen des Liedes. Dabei begegnen den Zuhörern in der Welt der Noten und Worte Figuren wie Amor und Nymphen, aber auch Hexen und mythische Unholde. Das Programm ist eine sorgfältig zusammengestellte Sammlung von Werken, die von Fanny Hensel und Mozart über Debussy bis hin zu Kurt Weill reicht, und bietet sowohl vokale als auch instrumentale Darbietungen.

Die Verbindung von Stimme und Klavier: Ein Dialog der Emotionen

Die gebürtige Hamburgerin Nora Kazemieh fasziniert nicht nur mit ihrer überaus warmen und berührenden Stimme, sondern immer wieder auch mit ihrer erstaunlichen Wandlungsfähigkeit. „Von einer verlorenen Liebe singen, und mich am selben Abend als Hexe auf den Besen schwingen um zur Walpurgisnacht zu fliegen – das geht nicht in der Oper, aber an einem Liederabend. Hier kann ich mir meine eigene Welt erschaffen und das Publikum viel direkter berühren. Mich reizt die Intimität des Liedes – ohne Kostüme, ohne Bühnenbild und Orchestergraben", so Kazemieh.

Wer Nora Kazemieh einmal auf der Bühne erlebt hat, weiß, wie diese junge Sängerin es versteht, ihr Publikum mitzunehmen. Nach einem erfolgreichen Abschluss ihres Masterstudiums in Operngesang im Jahr 2021 hat sie ihre Zuhörer bereits mit einzigartigen Interpretationen von Bach bis zu zeitgenössischen Komponisten begeistert. Zurzeit tritt sie als Siegrune am Staatstheater Wiesbaden in Wagners „Walküre" auf.

© MarcelloBartolotta

Cosmin Boeru, ein Pianist, der durch seine technische Brillanz und sein tiefes musikalisches Verständnis besticht, bringt seine vielfältigen internationalen Einflüsse in die musikalische Partnerschaft ein. Seine Hingabe zur Kammermusik und sein Streben nach authentischer musikalischer Darstellung machen ihn zu einem idealen Begleiter auf dem Weg durch die emotionalen Landschaften des Liedes.

Ein unvergessliches Musikerlebnis

Die Besucher erwartet ein Abend, der durch Kontraste besticht: Liebliche, träumerische Sequenzen werden mit den dramatischen Ausbrüchen einer ungestümen Hexe konfrontiert, still contemplative instrumentale Stücke stehen neben ausdrucksstarken Gesangsnummern. Vom leisen Plätschern der "Ondine" Ravels bis zum leidenschaftlichen Loslassen im Tango "Youkali" – jeder Ton, jede Pause verspricht einen Hauch von Magie.

Dies ist ein Abend, der nicht nur die Klassik-Enthusiasten anspricht, sondern auch jene, die in der direkten, fast greifbaren Intimität des Liedes eine ganz neue Erfahrung suchen. Es ist eine Gelegenheit, in unmittelbarer Nähe zu den Künstlern eine Reise anzutreten, die das imaginierte Sehnsuchtsland musikalischer Träumereien greifbar macht.

Weitere Informationen und Tickets erhalten Sie unter www.elbphilharmonie.de/nora-kazemieh-cosmin-boeru.