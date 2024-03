Mit seiner einladenden Atmosphäre und einer Mischung aus klassischen Spielen und speziellen Osteraktionen lädt das Casino Schenefeld dazu ein, ein langes Wochenende mit stilvollen Erlebnissen zu verbringen.

Das Casino Schenefeld präsentiert sich am Osterwochenende als Hochburg der Unterhaltung mit einem vielfältigen Programm. Vom Karfreitag bis zum Ostermontag sind die Türen des Casinos für Besucherinnen und Besucher täglich von 10 bis 03 Uhr geöffnet, und es wartet ein vielfältiges Angebot, das für jeden Geschmack etwas bereithält.

Bereits im Vorfeld des Osterfestes startet das Casino den täglichen Mystery Jackpot, bei dem Spieler vom 25. März bis zum 1. April täglich um 10 x 250 Euro wetteifern können. Das Spielerlebnis wird am Ostersamstag ab 20 Uhr mit der Verlosung von Oster-Freispielen am Roulette bereichert, bei denen bis zu 5.400 Euro Gratis-Spielkapital auf ihre Einsätze warten.

Der kulinarische Höhepunkt erwartet die Gäste mit einem exquisiten Oster-Canapé-Buffet, das die festliche Stimmung untermalt. Zudem sind am 31. März und 1. April ab 15 Uhr alle Gäste zum Mystery Oster-Bingo eingeladen, bei dem täglich Zusatzpreise im Wert von 2.100 Euro – verborgen in goldenen und bunten Ostereiern – darauf warten, gewonnen zu werden. Die Teilnahme am Bingo und allen anderen Zusatzspielen ist kostenlos und erfordert keine zusätzlichen Spieleinsätze. Kaffeegenuss und Tortenversuchungen an den beiden letzten Tagen des Osterwochenendes runden das Fest ab.

© Casino Schenefeld

Die Highlights im Spielkalender

Nicht nur das Osterwochenende bietet eine gewinnbringende Zeit. Im Herzen des Casinos Schenefeld finden wöchentlich fesselnde Ereignisse statt, die regelmäßige Besucher und Neulinge gleichermaßen begeistern. Neben prestigeträchtigen Großveranstaltungen, die im zweimonatlichen Rhythmus stattfinden, sorgt die "1.000 Euro Challenge" täglich ab 15 Uhr für Hochspannung, bei der Spieler ohne eigenen Einsatz am Roulette gewinnen können.

Besonders die Pokerturniere jeden Sonntag und Dienstag ziehen Kartenspielliebhaber an. Beim "Sunday Monsterstack" etwa treten die Teilnehmer für ein Buy-In von 220 Euro mit einem umfangreichen Stack von 100.000 Chips an, wobei die Möglichkeit von unbegrenzten Re-Entries in den ersten sechs Levels strategischen Tiefgang verspricht. Zusätzlich bietet das "Double Chance" Turnier für 110 Euro Buy-In den Spielern eine zweite Gewinnchance durch ein kostenloses Rebuy bis Level 6.

Jeden Freitag geben die "Freispiel-Freitag" Verlosungen allen Gästen zusätzliche Chancen auf Gewinne, und das wöchentliche "Sonntags-Bingo" versüßt den Sonntagnachmittag mit kostenloser Teilnahme, Kaffee und Kuchen. Die Events garantieren eine abwechslungsreiche Spielerfahrung, in der jeder seinen persönlichen Moment des Glücks finden kann.