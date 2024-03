Lasershow und Eiersuche, Konzerte, Lesungen und ganz viel Programm für die Kleinen – auch in diesem Jahr feiert Föhr wieder bunte Ostertage.

Auf Föhr wird die Osterzeit ganz besonders bunt: Auf große und kleine Gäste, Insulanerinnen und Insulaner warten wieder Spaß und Abwechslung mit jeder Menge Veranstaltungen: Ein unterhaltsames Kinderprogramm, Konzerte, Lesungen und Märkte machen Ostern in der Friesischen Karibik zu einem ganz besonderen Erlebnis. Das Highlight der Ostertage ist die Lasershow am Gründonnerstag.

Ein bunter Start in die Saison 2024

Die Lasershow „Frühlings-Lichterzauber Föhr“ läutet auf der Insel fast schon traditionell die neue Saison ein. Sie verwandelt am Gründonnerstag, 28. März 2024, um 21 Uhr den Himmel über dem Wyker Hafen in eine Leinwand, auf der farbige Lichtstreifen im Takt zur Musik tanzen. „Das wird wieder ein richtig bunter Start in die neue Saison“, freut sich Roberto Caso, Veranstaltungsleiter der Föhr Tourismus GmbH (FTG). Die allseits beliebte Lasershow, die bereits zum sechsten Mal auf Föhr stattfindet, findet in diesem Jahr wieder am Hafen statt. Vor und nach der Lasershow spielt der Föhrer Singer-Songwriter Mattis Brodersen live im Glaspavillon. „Wir freuen uns, dass die Lasershow so gut angenommen wird“, so FTG-Geschäftsführer Jochen Gemeinhardt. „Für den frühen Saisonstart in diesem Jahr ist das wieder genau das Richtige.“ Vor Ort gibt es Getränke und Grillgut für das leibliche Wohl der Besucherinnen und Besucher.

Abwechslungsreiches Programm auch für die Lütten

Ostern auf Föhr ist Familienzeit. Die Kirchen laden inselweit zu Gottesdiensten, Andachten und kleinen Konzerten ein. Die Ostermärkte in den Friesendörfern bieten Kunsthandwerk, Leckereien und Nützliches. Für die kleinen Inselgäste ist das Kinderprogramm der FTG perfekt: mit MaikeMoin erleben die Lütten Wikingerschach, Spielenachmittage und Bastelaktionen mit Osterbezug, sowie Minidiscos und Sternstunden. Die genauen Termine und weitere Infos zu den Angeboten für Kinder finden Interessierte im Veranstaltungskalender der Insel Föhr.

Auch die beliebte Osterei(s)-Stadtrallye von SUP Island findet wieder am Ostersonntag von 14 bis 17 Uhr statt. Kinder bis zwölf Jahre suchen dabei in der Wyker Innenstadt sieben bunte Eier, die sich in Schaufenstern verstecken. Auf den Eiern finden sich Buchstaben, die – übertragen auf eine Karte – ein Lösungswort ergeben. Nach der erfolgreichen Suche erhalten die Kinder mit der fertigen Karte eine Kugel Eis. Kleinere Kinder dürfen auch mit Unterstützung der Eltern suchen. MaikeMoin ist als Osterhase bei der Rallye dabei und bietet später ab 17 Uhr bei der Minidisco am Musikpavillon noch Gelegenheit für Spaß und Bewegung.

Startschuss für traditionellen Fischmarkt am Wyker Binnenhafen

Auch der Fischmarkt lockt zu Ostern wieder viele Besucherinnen und Besucher an die Ostkaje des Wyker Binnenhafens. Der erste Fischmarkt der Saison findet traditionell bereits am Sonntag vor Ostern, also am 24. März, statt. Bis Mitte Oktober lädt er dann jeden Sonntag zwischen 11 und 15 Uhr zum Schlendern ein. Über dreißig Marktstände bieten ein buntes Sortiment zum Bestaunen und Verkosten an und auch der Flohmarkt, auf dem Föhrer Kinder ihre ausgemusterten Lieblingssachen verkaufen, ist wieder mit dabei.

„Wir freuen uns sehr, dass wir zu den Osterferien wieder so eine große Veranstaltungsauswahl bieten können“, so Gemeinhardt. „Besonders für Kinder haben wir jede Menge Abwechslung im Programm, sodass Langeweile im Familienurlaub auf Föhr keine Chance hat!“

Und auch nach Ostern ist auf Föhr einiges los

Die sympathische Insel Föhr hat das ganze Jahr über einiges zu bieten. Wer sich bei seiner Urlaubsplanung auch an den Veranstaltungen vor Ort orientieren möchte, der bekommt hier bereits einen ersten Überblick über die ersten Veranstaltungshighlights des Jahres 2024.

Und bereits jetzt steht fest: Es ist für alle etwas Passendes dabei! Dat lütte Inselfestival beispielsweise bietet Gruppen und Vereinen von der Insel eine Plattform, um ihr Engagement zu zeigen. Außerdem gehört die große Bühne am Wyker Binnenhafen Anfang Juni ausschließlich Föhrer Künstlern und Bands, die das Publikum zum Tanzen und Mitsingen bringen. Und auch das Hafenfestival im August bietet wieder Schlemmen, Schlendern und SUPpen, garniert mit jeder Menge Live-Musik und ein abwechslungsreiches Kinder- und Familienprogramm an. Beim Piratenspektakel kommen die kleinen Seeleute voll auf ihre Kosten und die Föhrer Lichterwoche Ende Oktober zieht stets jeden und jede in ihren Bann.

Wer es sportlich mag, der sollte auf keinen Fall die FLENS-Beach-Tour 2024 Ende Mai verpassen: Zwei Tage lang treten 16 Frauen- und 16 Männer-Volleyballteams gegeneinander an, um Punkte für die Deutsche Beach-Tour zu sammeln.

Doch auch darüber hinaus lohnt sich ein Blick in den Föhrer Veranstaltungskalender. Das Programm wird stetig erweitert und aktualisiert.

Die grüne Insel Föhr – nicht nur optisch

Wer Föhr kennt, der weiß: Diese Insel ist vor allem eines – grün, soweit das Auge reicht! Damit das auch so bleibt, wird das Thema Nachhaltigkeit mit der Kampagne FÖHRgreen hier sehr ernst genommen. Unter dem Aspekt "Heute nicht auf Kosten von morgen. Hier nicht auf Kosten von anderswo." haben bereits zahlreiche Unternehmen ihre Segel auf eine nachhaltige Zukunft gesetzt. Besonders viel Wert legen viele Insulanerinnen und Insulaner deshalb auch darauf, das nachhaltige Denken und Handeln auf Föhr sicht- und erlebbar zu machen – denn bloß schnacken kann schließlich jeder.

Mit FÖHRgreen wollen Föhrer Unternehmen, Organisationen, Gastronomen, Unterkunfts- und Manufakturbetriebe sowohl bei Gästen als auch bei Einheimischen den Fokus auf eine langlebige, zukunftsorientierte Insel setzen.

Die Insel Föhr:

Die Nordseeinsel Föhr liegt im Nationalpark Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer, einem Weltnaturerbe der UNESCO. Jährlich genießen hunderttausende Urlauber den typisch friesischen Charme der Insel, die mit ihren langgezogenen, weißen Sandstränden, üppigem Grün und einer windgeschützten Lage als karibischste aller Nordfriesischen Inseln gilt. Ein buntes Veranstaltungs- und Aktivprogramm macht die Friesische Karibik ganzjährig zu einem attraktiven Urlaubsziel – für Familien und Tagesausflügler ebenso wie für Gesundheitsurlauber und Kulturbegeisterte. Ein dichtes Netz aus Radwegen sowie zahlreiche Sportangebote von Kitesurfen bis Golfen ermöglichen eine aktive, abwechslungsreiche Urlaubsgestaltung für Groß und Klein.