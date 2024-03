Inmitten der lebhaften Handelsstadt Hamburg begrüßt die SILCA Import AG Liebhaber der spanischen und portugiesischen Feinkostkultur mit offenen Armen. Als renommierte Anlaufstelle für exquisite Delikatessen und erlesene Getränke besteht SILCA seit fast vier Jahrzehnten als familiärer Großhandel, der das Herz und den Geschmack Iberiens direkt in den Norden Deutschlands bringt.

Nicht weniger als 2.000 sorgfältig ausgesuchte Produkte aus Spanien und Portugal, darunter klassischer Serrano Schinken, authentischer Käse und exklusive Weine, füllen das beeindruckende Sortiment der SILCA Import AG. Auch wer nach Spirituosen, Likören, Bier, Eis oder vielleicht nach einer Paellapfanne sucht, wird hier fündig. Die Wurzeln des Betriebs sind tief in der spanischen Tradition verankert, was sich in der Leidenschaft und Expertise reflektiert, mit denen jedes Produkt auf Originalität und Qualität geprüft und ausgewählt wird.

Der direkte Bezug bei nahezu dem gesamten Sortiment von Lieferanten aus Iberien garantiert nicht nur Einmaligkeit, sondern auch Frische und hohe Qualität. Diese direkten Geschäftsbeziehungen spiegeln sich in der Vielfalt und Exzellenz der Produkte wider und bieten den Kunden ein herausragendes Erlebnis authentischer iberischer Genüsse aus erster Hand.

Der norddeutsche Hafen für iberische Genussschätze

Ein Besuch bei SILCA Import AG ist einladend und zugänglich gestaltet. Sowohl gewerbliche Abnehmer als auch Privatkunden sind willkommen, sich in dem fast 600 Quadratmeter großen Ladengeschäft und der vielfältigen Produktauswahl zu verlieren. Dabei bedient das Unternehmen ein breites Klientel von Feinschmeckern, Weinkennern und Spitzenköchen, die alle eines verbindet – die Liebe zu authentischen Geschmackserlebnissen.

Für Kunden, die nach einem exklusiven Esserlebnis suchen, bietet das angrenzende Bistro ELBAR eine wohlverdiente kulinarische Pause. Hier können sie sich von landestypischen Gerichten, Tapas und dem perfekt abgestimmten Getränkesortiment verwöhnen lassen und in das Flair Iberiens eintauchen.

Erleben Sie spanische und portugiesische Delikatessen

Die SILCA Import AG steht nicht nur für die unmittelbare Verfügbarkeit von Qualitätsprodukten, sondern auch für eine schnelle und zuverlässige Lieferung aus dem Hochregallager und den Kühl- und Tiefkühlhäusern in Hamburg-Altona. Mit eigenen Fahrzeugen und erfahrenen Vertragsspediteuren stellt das Unternehmen sicher, dass die Spanien- und Portugal-Liebhaber keine Wünsche offenlassen müssen.

Dieser norddeutsche Knotenpunkt iberischer Gaumenfreuden positioniert sich als Ihre erste Adresse, wenn es um spanische und portugiesische Kulinarik geht. Die SILCA Import AG steht ein für Qualität, Tradition und einen unvergesslichen Geschmack, der Kunden immer wieder zurückkehren lässt.

Besuchen Sie SILCA und erleben Sie die Vielfalt, die Frische und den authentischen Geist Spaniens und Portugals – ganz einfach in Hamburg.