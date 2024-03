Vom 10. bis 16. April können kleine und große Literaturbegeisterte wieder in Geschichten eintauchen, die sie so schnell nicht mehr loslassen.

Was wäre ein Frühling in Hamburg ohne die Hight Voltage Frühjahrslesetage?

Genau - es würde irgendetwas fehlen! Deshalb veranstalten Stromnetz Hamburg und das Literaturhaus Hamburg in diesem Jahr vom 10. bis 16. April 2024 bereits zum sechsten Mal die High Voltage Frühjahrslesetage. Lese-Enthusiasten erwartet wieder eine Woche voller packender Gesellschaftsromane, spannender Sachbücher oder klassischer Lyrik und erhalten einen erstklassigen Überblick darüber, was die Verlage an lesenswerten Neuerscheinungen auf den Markt bringen und welche Bücher es wert sind, gelesen zu werden. Live, abwechslungsreich und für jedes Alter.

Und natürlich sind in diesem Jahr auch die Kinder von der ersten bis zur fünften Klasse wieder bei den Vormittagsveranstaltungen gefragt: Hier stehen Sachbücher zu verschiedensten Themen im Mittelpunkt.

Lesung von Annette Pehnt vom 17. April 2023 im MONTBLANC HAUS, moderiert von Andreas Platthaus. © Dirk Uhlenbrock

Das Programm: Von Liebe, Flucht, Kunst und einer Reise zu den Ursprüngen

10. April 2024, 19:30 Uhr:

DENIZ OHDE

liest aus ihrem neuen Roman »Ich stelle mich schlafend«.

Ihr zweites Werk erzählt von den dunklen Seiten einer Liebe – und die Geschichte einer Befreiung. Ein eindringlicher Roman über den Versuch einer Auslöschung und über die Frage, ob es eine Berührung gibt, die den Kern eines Menschen unwiederbringlich verändert.

Ort: Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg, Lichthof im Altbau, Von-Melle-Park 3, 20146 Hamburg (Eingang Edmund-Siemers-Allee/ Grindelallee)

Eintritt: 12,- / 8,- Euro

DENIZ OHDE liest aus ihrem neuen Roman »Ich stelle mich schlafend«. Ihr zweites Werk erzählt von den dunklen Seiten einer Liebe – und die Geschichte einer Befreiung. Ein eindringlicher Roman über den Versuch einer Auslöschung und über die Frage, ob es eine Berührung gibt, die den Kern eines Menschen unwiederbringlich verändert. Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg, Lichthof im Altbau, Von-Melle-Park 3, 20146 Hamburg (Eingang Edmund-Siemers-Allee/ Grindelallee) 12,- / 8,- Euro 11. April 2024, 19:30 Uhr:

DANA GRIGORCEA

liest aus ihrem neuen Roman »Das Gewicht eines Vogels beim Fliegen«.

Mit unvergleichlichem Charme erzählt sie von der Verquickung des Lebens mit der Kunst, in einer kraftvollen Sprache von schwebender Leichtigkeit.

Ort: MONTBLANC HAUS, Hellgrundweg 98, 22525 Hamburg

Eintritt: 12,- / 8,- Euro

DANA GRIGORCEA liest aus ihrem neuen Roman »Das Gewicht eines Vogels beim Fliegen«. Mit unvergleichlichem Charme erzählt sie von der Verquickung des Lebens mit der Kunst, in einer kraftvollen Sprache von schwebender Leichtigkeit. MONTBLANC HAUS, Hellgrundweg 98, 22525 Hamburg 12,- / 8,- Euro 12. April 2024, 19:00 Uhr Führung durch das Stadion für 30 Minuten, 19:45 Uhr Beginn der Lesung:

RONALD RENG

stellt sein neues Buch »1974 – Eine deutsche Begegnung« vor:

Ein bestechenden Zeugnis gesamtdeutscher Alltagsgeschichte, lange bevor es ein wiedervereinigtes Deutschland geben sollte.

Ort: Volksparkstadion, Sylvesterallee 7, 22525 Hamburg | Parken: Parkplatz ROT, Eingang West 1 / Zugang VIP Lounge West

Eintritt: 20,- / 16,- Euro inklusive Führung

RONALD RENG stellt sein neues Buch »1974 – Eine deutsche Begegnung« vor: Ein bestechenden Zeugnis gesamtdeutscher Alltagsgeschichte, lange bevor es ein wiedervereinigtes Deutschland geben sollte. Volksparkstadion, Sylvesterallee 7, 22525 Hamburg | Parken: Parkplatz ROT, Eingang West 1 / Zugang VIP Lounge West 20,- / 16,- Euro inklusive Führung 13. April 2024, 19:30 Uhr:

UWE WITTSTOCK

stellt sein neues Buch »Marseille 1940 – Die große Flucht der Literatur« vor.

Juni 1940: Hitlers Wehrmacht hat Frankreich besiegt. Verschiedene Protagonisten geraten nach Marseille, um von dort einen Weg in die Freiheit zu suchen. Hier kreuzen sich die Wege deutscher und österreichischer Schriftsteller, Intellektueller und Künstler.

Ort: Freie Akademie der Künste in Hamburg e.V., Klosterwall 23, 20095 Hamburg

Eintritt: 12,- / 8,- Euro

UWE WITTSTOCK stellt sein neues Buch »Marseille 1940 – Die große Flucht der Literatur« vor. Juni 1940: Hitlers Wehrmacht hat Frankreich besiegt. Verschiedene Protagonisten geraten nach Marseille, um von dort einen Weg in die Freiheit zu suchen. Hier kreuzen sich die Wege deutscher und österreichischer Schriftsteller, Intellektueller und Künstler. Freie Akademie der Künste in Hamburg e.V., Klosterwall 23, 20095 Hamburg 12,- / 8,- Euro 15. April 2024, 19:30 Uhr:

FRIEDRICH ANI

liest aus seinem neuen Roman »Lichtjahre im Dunkel«.

Die Schicksalslinien verschiedener Protagonisten treffen in München aufeinander, wodurch das Leben aller aus den Fugen gerät.

Ort: Kulturwissenschaftliche Bibliothek Warburg, Warburg-Haus, Heilwigstraße 116, 20249 Hamburg

Eintritt: 12,- / 8,- Euro

FRIEDRICH ANI liest aus seinem neuen Roman »Lichtjahre im Dunkel«. Die Schicksalslinien verschiedener Protagonisten treffen in München aufeinander, wodurch das Leben aller aus den Fugen gerät. Kulturwissenschaftliche Bibliothek Warburg, Warburg-Haus, Heilwigstraße 116, 20249 Hamburg 12,- / 8,- Euro 16. April 2024, 19:30 Uhr:

RONYA OTHMANN

stellt ihren neuen Roman »Vierundsiebzig« vor.

Sie erschafft mit ihrem zweiten Roman ein Werk von ungeheurer Dichte, notwendiger Klarheit. Ihre Stimme ist eine der Diaspora, die auch in den Lesenden tiefe Spuren hinterlässt – ein Zeitzeugnis von internationaler Relevanz.

Ort: Literaturhaus Hamburg, Eddy-Lübbert-Saal, Schwanenwik 38, 22087 Hamburg

Eintritt: 12,- / 8,- Euro

Kinderliteratur: Zum Mitmachen, Entdecken und Staunen!

10. April 2024, 10:00 Uhr:

VOLKER MEHNERT

stellt faszinierende und aufregende »Unterirdische Wunderwelten. Grotten, Tunnel, Tropfsteinhöhlen« vor.

Eine Weltreise zu 18 verborgenen Orten voller Legenden und Geheimnisse!

Ort: MOTTE – Stadtteil- & Kulturzentrum, Eulenstraße 43, 22765 Hamburg

Eintritt: 4,- Euro

Zielgruppe: 3. Klasse

VOLKER MEHNERT stellt faszinierende und aufregende »Unterirdische Wunderwelten. Grotten, Tunnel, Tropfsteinhöhlen« vor. Eine Weltreise zu 18 verborgenen Orten voller Legenden und Geheimnisse! MOTTE – Stadtteil- & Kulturzentrum, Eulenstraße 43, 22765 Hamburg 4,- Euro 3. Klasse 11. April n2024, 10:00 Uhr:

SUSAN SCHÄDLICH

blickt mit »Mensch!«, einem Comic-Sachbuch über die Geschichte der Menschheit, weit zurück in unsere faszinierende Entstehungsgeschichte.

Ihre Sachbücher für Kinder und Jugendliche behandeln naturwissenschaftliche und gesellschaftspolitische Themen. Sie lebt in Frankfurt am Main.

Ort: Kinderbuchhaus im Altonaer Museum, Museumstraße 23, 22765 Hamburg

Eintritt: 4,- Euro

Zielgruppe: 4. bis 5. Klasse

SUSAN SCHÄDLICH blickt mit »Mensch!«, einem Comic-Sachbuch über die Geschichte der Menschheit, weit zurück in unsere faszinierende Entstehungsgeschichte. Ihre Sachbücher für Kinder und Jugendliche behandeln naturwissenschaftliche und gesellschaftspolitische Themen. Sie lebt in Frankfurt am Main. Kinderbuchhaus im Altonaer Museum, Museumstraße 23, 22765 Hamburg 4,- Euro 4. bis 5. Klasse 12. April n2024, 10:00 Uhr:

MARKUS ROTTMANN

zeigt mit »Lichtputzer und Pulveraffen« ausgestorbene und sensationelle Berufe:

Ort: electrum – Das Museum der Elektrizität, Harburger Schloßstraße 1, 21079 Hamburg

Eintritt: 4,- Euro

Zielgruppe: 2. bis 3. Klasse

MARKUS ROTTMANN zeigt mit »Lichtputzer und Pulveraffen« ausgestorbene und sensationelle Berufe: electrum – Das Museum der Elektrizität, Harburger Schloßstraße 1, 21079 Hamburg 4,- Euro 2. bis 3. Klasse 15. April n2024, 10:00 Uhr:

ANNA ELISABETH ALBRECHT

nimmt die Kids mit »Abenteuer Kunstschätze. Entdecke besondere Kunst in Deutschland« mit auf Schatzsuche.

Ein kleines Spielhaus für die Prinzessin, das älteste Karussell der Welt und geheimnisvolle Tanzmasken: Das sind nur einige Schätze aus Deutschland.

Ort: Hamburger Kunsthalle, Vortragssaal, Glockengießerwall 5, 20095 Hamurg

Eintritt: 4,- Euro

Zielgruppe: 4. bis 5. Klasse

ANNA ELISABETH ALBRECHT nimmt die Kids mit »Abenteuer Kunstschätze. Entdecke besondere Kunst in Deutschland« mit auf Schatzsuche. Ein kleines Spielhaus für die Prinzessin, das älteste Karussell der Welt und geheimnisvolle Tanzmasken: Das sind nur einige Schätze aus Deutschland. Hamburger Kunsthalle, Vortragssaal, Glockengießerwall 5, 20095 Hamurg 4,- Euro 4. bis 5. Klasse 16. April n2024, 10:00 Uhr:

RIKE DRUST

sorgt mit ihrem Buch »Alle helfen« für offene Augen und lebhafte Gespräche.

Am Beispiel von einer Klinik-Clownin, einer Kinderärztin, einem Müllmann bis zum Assistenzhund wird Helfen sichtbar gemacht.

Ort: Dialoghaus Hamburg, Alter Wandrahm 4, 20457 Hamburg

Eintritt: 4,- Euro

Zielgruppe: 1. Klasse

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Youtube, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Externer Inhalt Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Mehr anzeigen

Zwischen Büchern und im Museum - Lesungen an speziellen Orten

Auch in der sechsten Ausgabe von High Voltage setzen Stromnetz Hamburg und das Literaturhaus Hamburg das Konzept fort, Lesungen an ungewöhnlichen Orten zu ermöglichen. Dieses Jahr führen die Frühjahrslesetage Literaturbegeisterte unter anderem in die geschichtsträchtige Kulturwissenschaftliche Bibliothek Warburg - die „Arena der Wissenschaft“, ins Montblanc Haus als wichtigen Ort des Schreibens und mit der Hamburger Kunsthalle in eines der größten Kunstmuseen Deutschlands.

Tickets sind unter www.high-voltage.hamburg, www.literaturhaus-hamburg.reservix.de, telefonisch unter 07 61 / 88 84 99 99 und gegebenenfalls an der Abendkasse erhältlich.

Karten für die Schulveranstaltungen können ausschließlich unter www.high-voltage.hamburg/kinderprogramm bestellt werden.