„Komm, wir reisen in die Ferne! Nach Asien, Marokko, in die Südsee. Und das an einem Tag!“ Was unmöglich erscheint, ist in der SaunaWelt der HolstenTherme in Kaltenkirchen möglich. In nur 30 Minuten ist man von Hamburg in Japan oder Mexico.

Was gibt es Schöneres als gemeinsam mit dem Partner oder der Partnerin, mit dem besten Freund oder der besten Freundin einfach mal die Seele baumeln zu lassen und mit lieben Menschen gemeinsame Zeit zu verbringen. In der HolstenTherme wird das zu einem ganz besonderen Erlebnis: Gäste finden in der liebevoll und authentisch eingerichteten SaunaWelt Harmonie und Mediation inmitten eines japanischen Gartens, hören exotische Klänge der afrikanischen Savanne, erleben ein farbenfrohes Südsee-Paradies und die mexikanische Lebensfreude und die Leichtigkeit in México.

Die insgesamt sieben Saunen lassen kaum einen Wunsch offen. Durch ihre unterschiedlichen Themenschwerpunkte bescheren die verschiedene Saunen entspannungsfreudigen Globetrottern eine Reise rundum den Globus. Für die Pause zwischen den Sauna-Gängen laden zahlreiche Ruheinseln wie der Sukun Wasserbettenraum, das Casa da Calma im brasilianischen Stil oder ein Spaziergang durch den japanisch angelegten Garten ein.

Und das Beste: In etwa einer halben Stunde ist man von Hamburg zum Relaxen in Japan oder Mexiko!

Highlights auf der SaunaWeltreise

Ein ganz besonderes Erlebnis bietet die Aufguss-Kultur in der SaunaWelt: Jeder Aufguss wird hier von den Sauna-Meisterinnen und -Meistern im wahrsten Sinne zelebriert und eindrucksvoll inszeniert. Dabei können die Besucherinnen und Besucher je nach Lust, Laune und Befindlichkeit wählen von sanfter Wärme bis glühende Hitze. Die Erlebnis- und Harmonieaufgüsse setzen eindrucksvolle Highlights auf der SaunaWeltreise. Dank unterschiedlicher Aufgüsse und der Kombination mit verschiedenen Duftstoffen wird hier stets für allerlei Abwechslung gesorgt.

Über 23 Aufgüsse finden jeden Tag statt, teilweise auch parallel, sollte die Auslastung höher sein.

Den Zeitplan für die Aufgüsse gibt es hier.

So, kann jeder seinen Saunabesuch optimal planen.

Die wohltuende Abkühlung nach dem Saunagang – rein ins kühle Nass!

Nach dem Schwitzen geht’s ab ins Wasser! Wer möchte, taucht textilfrei in den SaunaPool oder relaxt in Badekleidung im angrenzenden ErlebnisBad – hier beträgt sowohl die Wasser- als auch die Lufttemperatur wohlige 32° C.

Noch ein kleiner Tipp:

Wer in den Genuss voller Entspannung kommen möchte, ist gut beraten, wenn er seine SaunaWeltreise montags bis freitags außerhalb der Ferienzeit plant. So ist höchster Relaxfaktor gewährleistet!

Die HolstenTherme ist von Sonntag – Donnerstag von 10:00 – 22:00 Uhr und am Samstag und Sonntag von 10:00 – 22:30 Uhr geöffnet.

Also gleich die Reisetasche packen und auf Weltreise gehen.

Weitere Informationen unter holstentherme.de.