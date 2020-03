Isaac Delusion: Pariser Melancholie im Nochtspeicher

Das französische Duo Isaac Delusion aus Paris ist so eine Art Daft Punk ohne Masken beim Strandurlaub an der Côte d’Azur: Auf dem Album „Uplifter“ pluckern minimalistische Beats unter Falsett-Gesang der Sonne entgegen, was für eine so melancholische wie entspannte Atmosphäre sorgt.

Isaac Delusion Mo 2.3., 19.30, Nochtspeicher (S Reeperbahn), Bernhard-Nocht-Straße 69a, Eintritt 25,-; www.nochtspeicher.de