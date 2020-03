Kürzlich ging ein Video viral, in dem ein Mann in einem Park in New Jersey spontan „Livin’ On A Prayer“ von Bon Jovi (Foto: Ross Marino) anstimmt. Beim Refrain singt die ganze Wiese mit „Woah, we’re half way there. Woah, livin’ on a prayer.“ Und das dürfte nur eine der Hymnen bei der „Ultimate Power“-Party am 29. Februar im Stage Club werden.

In Großbritannien ist „Ultimate Power“ bereits seit 14 Jahren eine geradezu kultisch verehrte Reihe in den Clubs und auf den großen Festivals. Dort gibt es die komplette Matte Hardrock, Melodic Rock und Powerballaden von Journey bis Toto, von Bon Jovi bis Queen. Jetzt kommt dieses bemerkenswerte Stück britischen Humors zum ersten Mal nach Hamburg – „we’ll give it a shot“. „Ultimate Power“ Sa 29.2., 22.00, Stage Club (S Holstenstraße), Stresemannstraße 163, Karten zu 11,70 im Vorverkauf; www.ultimatepowerclub.com