Carly Rae Jepsen: Die Wiedergeburt eines Popstars

Dass aus dem enttäuschenden dritten Platz der Castingshow „Canadian Idol“ einmal ein Popstar werden würde, wusste 2007 noch niemand. 13 Jahre und 30 Millionen verkaufte Alben später, ist Carly Rae Jepsen am 16. Februar im Gruenspan zu sehen. Zeit für einen Blick in die Vergangenheit.

Im Sommer 2012 gelang der jungen Kanadierin der große Durchbruch, mit einem Song, der bis heute vielen geläufig ist. Dabei passierte mit „Call Me Maybe“ nach dessen Veröffentlichung monatelang nichts Unerwartetes. Erst als Popstars wie Justin Bieber und Selena Gomez auf diesen aufmerksam wurden, verselbstständigte sich der Song über das Internet. Er wurde ein Welthit und schoss in 18 Ländern an die Spitze der Charts, in Deutschland auf Platz drei.

Der perfekte Pop-Moment der jungen Kanadierin liegt nun acht Jahre zurück. Dass ein solcher Song die musikalische Karriere zugleich beflügeln, wie auch behindern kann, bekam die 35-Jährige schnell zu spüren. „Call Me Maybe“ mutierte zur Vorlage für billige Cover und Internet-Parodien und wurde bis heute über 1,2 Milliarden Mal geklickt, während ihr Album kaum Beachtung fand. Jepsen reagierte und lieferte 2015 ein zweites

Album ab. „Emotions“ überzeugte viele seiner Hörer und Hörerinnen – nur gab es von diesen leider kaum welche. MTV urteilte damals: „Es ist das beste Pop-

Album des Jahres, und niemand hört zu.“

Vier Jahre später ist die Pop-Sängerin und Songwriterin aus British Columbia zurück auf Tour mit ihrer neuen Platte „Dedicated“ (2019). Ein Album das neue Wege geht und zumindest in der kanadischen Heimat breiten Anklang findet. Jepsens seit jeher liebeskranker 80er-Pop ist nun entspannter und unaufgeregter als früher. Ihre alte Welt der unerwiderten Liebe scheint aufgebrochen. Dies wird vor allem auf der Upbeat-Hymne „Party For One“ ersichtlich, in der Selbstliebe als wertvolle Eigenschaft verhandelt wird. „Dedica­tion“ zeigt wie schön das Finden zu sich selbst musikalisch klingen kann und holt nach was Carly Rae Jepsen lange ausgelassen hat – uns zu erzählen, wer sie ist und was sie sein will.

Carly Rae Jepsen So 16.2., 19.00, Gruenspan (S Reeperbahn), Große Freiheit 58, Karten zu 42,05 im Vvk.; www.gruenspan.de