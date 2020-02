The Busters: Protest und Zusammenhalt in der Fabrik

Die inzwischen 33 Jahre erfolgreich bestehende Ska-Band The Busters, meldete sich im vergangenen Jahr mit ihrem neuen Album „The Busters“ zurück . Am 15. Februar an diesem Sonnabend kommen die Wieslocher auf ihrer „One For All Tour“ in die Fabrik. Gemäß Titel wird dort gesellschaftliches Miteinander gefeiert und politischer Zusammenhalt gefordert.

The Busters Sa 15.2., 20.00, Fabrik (Altona), Barnestraße 36, Karten zu 21,70 im Vorverkauf; www.thebusters.com