Open Stage im Frauenmusik-Zentrum Ottensen

Das Frauenmusikzentrum in Ottensen lädt an diesem Freitag ein zum gemeinsamen abendlichen Musizieren. Auf einer kleinen Bühne in Wohnzimmeratmosphäre ist jede Frau dazu eingeladen, selbstgeschriebene oder gecoverte Texte aufzuführen. Instrumente müssen mitgebracht werden, die Anmeldung erfolgt vor Ort.

Open Stag e Fr 14.2., 20.00, Frauenmusikzentrum (S Altona), Große Brunnenstraße 63a, Eintritt frei; www.frauenmusikzentrum.de