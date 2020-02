Orange Blue: Comeback in der Großen Freiheit 36

20 Jahre ist es jetzt her, dass Volkan Baydar und Vince Bahrdt von Orange Blue mit „She’s Got That Light“ einen Überraschungshit landeten. Nach dem Album „Superstar“ 2007 wurde es allerdings viele Jahre still um das Hamburger Duo. Am 14. Februar erscheint das Comeback-Album „White/Weiss“, am gleichen Tag kommen die beiden in die Freiheit.

Orange Blue Fr 14.2., 20.00, Große Freiheit 36 (S Reeperbahn), Karten zu 39,90 im Vorverkauf; www.orangeblue.com