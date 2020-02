Musical-Legende „Cabaret“ mit Tim Fischer im Hansa-Theater

Vorerst passé ist das Varieté, vom heutigen 13.2. an wird das Hansa-Theater zum Kit-Kat-Club. In „Cabaret“ nimmt Chanson-Star Tim Fischer das Publikum als Conférencier mit ins Berlin der späten 1920er. Mit 15-köpfigen Ensemble und kleinem Orchester will Regisseur Ulrich Waller auch Parallelen zu heute zeigen.

„Cabaret“ Preview Do 13./Fr 14.2., Premiere Sa 15.2., bis 26.4., 19.30 Uhr, Hansa-Theater (U/S Hbf.), Steindamm 17, Karten ab 47,90 Euro in der Abendblatt-Geschäftsstelle, Großer Burstah 18, T. 30 30 98 98