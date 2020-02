Explosiver Indie-Rock mit Catfish And The Bottlemen

Früher coverten Catfish And The Bottlemen Beatles-Klassiker, jetzt sorgt die Band um Sänger Van McCann selbst für ausverkaufte Hallen. Ihr aktuelles Album „The Balance“ schaffte es im vergangenen Jahr auf Platz zwei der britischen Charts. Am 3. Februar stehen die vier Waliser mit eingängigen Gitarrenklängen im Docks auf der Bühne.

Catfish And The Bottlemen Mo 3.2., 20 Uhr, Docks (S Reeperbahn), Spielbuden­platz 19, Karten zu 33,15 im Vorverkauf