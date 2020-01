„Die Wütenden“ zeigt Konflikte in den Pariser Vorstädten

Man kennt das aus den Nachrichten: Die Pariser Banlieues sind keine friedlichen Vorstädte, sondern hässliche Hochhausviertel, in denen immer wieder die sozialen Konflikte der französischen Gesellschaft beispielhaft ausbrechen. Ladj Ly, dessen Eltern aus Mali stammen, wuchs in einem östlich von Paris gelegenen Vorstadtviertel namens Montfermeil auf. Hier hat Victor Hugo einen Großteil seines Roman-Epos „Die Elenden“ angesiedelt, und Ly bezieht sich im Titel seines Spielfilmdebüts darauf. Der deutsche ­Titel „Die Wütenden“ trifft es aber genauso gut.

Ly lässt seinen Film mit Aufnahmen der euphorisch feiernden Fußballfans beginnen, die im Sommer 2018 den Gewinn der Weltmeisterschaft für Frankreich auf den Champs-Élysées bejubeln. Egal ob Jung oder Alt, mit oder ohne Migrationshintergrund: Alles stimmt ein, wenn die Marseillaise gesungen wird. Aber am nächsten Tag ist es mit der Gleichheit und Brüderlichkeit schon wieder vorbei.

Die eigentliche Handlung beginnt mit dem ersten Arbeitstag des Polizisten Stéphane (Damien Bonnard), der aus der Provinz nach Paris gezogen ist. Er soll an der Seite seiner Kollegen Chris (Alexis Manenti) und Gwada (Djebril Zonga), die als Zivilstreife unterwegs sind, das Viertel kennenlernen. Von Anfang an stellen Chris und Gwada gegenüber dem unerfahreneren Kollegen ihre Abgebrühtheit aus. Sie demonstrieren nicht ohne eine gewisse Lust an der Macht den Spielraum, den sie gegenüber den diversen „Klienten“ auf der Straße haben.

Chris etwa nutzt die Befehlsgewalt schon mal, um Mädchen auf unangemessene Weise zu filzen. Und Gwada setzt die Tatsache, dass er wie ein Großteil der Banlieue-Bewohner afrikanische Vorfahren hat wie selbstverständlich als vertrauensbildende Maßnahme ein. Über Stéphane, der gleich zu erkennen gibt, dass ihm an den Dienstvorschriften etwas liegt, machen sie sich lustig und versuchen ihn aus der Reserve zu locken.

Durch Stéphane und seine Kollegen wird auch der Zuschauer nach und nach in das Viertel und seine Fraktionen eingeführt. Da gibt es den „Bürgermeister“, der einen Teil der Bewohner sowohl unter seiner Knute hält als auch mit Jobs versorgt. Es gibt den Imam, der auf andere Weise um Popularität bei den Jugendlichen buhlt. Und es gibt den Zirkus, der von einer patriarchalisch geführten Gang betrieben wird. In diesem keineswegs wohlgeordneten sozialen Organismus passiert immer etwas. Und jedes Ereignis kann weitreichende Konsequenzen haben.

Was zunächst nach einem Bubenstreich klingt – ein Junge klaut dem Zirkus ein Löwenbaby –, wächst sich in rasender Geschwindigkeit zu einem allumgreifenden Konflikt aus. Zuerst versuchen die Polizisten noch, zwischen den Gruppen zu vermitteln, dann aber passiert ihnen ein Kardinalfehler: Sie lassen sich von einem Trupp Jugendlicher einkreisen und so nervös machen, dass Gwada zur Schreckschusspistole greift – und einen Jungen verletzt. Damit nicht genug, hat eines der Kids das Ganze noch per Drohne aufgezeichnet. Auf einmal drehen sich die Rollen um: Nun sind die Polizisten die Gejagten, die dazu noch die Spuren ihres Tuns vertuschen müssen.

Viele Konstellationen kommen einem als Zuschauer zunächst vertraut vor: die angeberischen Großstadtpolizisten und ihr braver Kollege vom Land, die Verbrecherkönige und ihre immer etwas dämliche Entourage, die störrischen Jugendlichen, die sich nichts sagen lassen.

Aber Lys Blick ist so präzise und auf die kleinen, markanten Unterschiede gerichtet, dass die Vertrautheit bald einer Faszination weicht. Selten wurde das labile Machtgefüge einer Banlieue mit so klarem Blick für interne Logik geschildert. Auch erweisen sich in Lys Dramaturgie alle Figuren als mit interessanten Ambivalenzen geschlagen. Dienst nach Vorschrift jedenfalls führt in diesem Viertel auch nicht weiter.

„Die Wütenden – Les Misérables“ F 2018, 103 Minuten, ab 12 Jahren, Regie: Ladj Ly, Darsteller: Damien Bonnard, Alexis Manenti, Djebril Zonga, im 3001 (OmU/DF), Abaton (OmU), Studio (OmU), Zeise (OmU)