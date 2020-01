Progressive-Metal-Könige mit Köpfchen von Dream Theater

Es heißt, dass an den Timecodes und den Takten von Dream Theater sogar Kryptologen verzweifeln sollen, jedenfalls sind die Progressive-Metal-Könige aus Boston Musiker mit Köpfchen. Obwohl: Das neue Album „Distance Over Time“ (2019) bezeichnen sie als „zugänglicher“. Mehr dazu am heutigen 23. Januar in der – komplett bestuhlten – Sporthalle.

Dream Theater Do 23.1., 20 Uhr, Sporthalle (U Lattenkamp), Krochmannstraße 55, Karten

ab 56 Euro im Vorverkauf