Pictures mit neuem Album „Hysteria“ in der Nochtwache

Als Union Youth feierte Frontmann Maze Exler in den 2000ern große Erfolge. Einige Jahre später gründete Exler mit alten und neuen musikalische Weggefährten die Nachfolgeband Pictures. Am heutigen Freitag spielen sie in der Nochtwache lockeren Britpop und Indierock-Songs aus dem aktuellen Album „Hysteria“.

Pictures Fr 17.1., 20.30 Uhr, Nochtwache (Bus 112), Bernhard-Nocht-Straße 69a, Karten zu 17,20 Euro im Vorverkauf; www.picturesband.com