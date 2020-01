„Judy“: Ein Star am Ende des Regenbogens

„Irgendwo über dem Regenbogen“, heißt es im Filmsong „Over The Rainbow“, „ist der Himmel blau. Und die Träume, die du dich traust zu träumen, werden wirklich wahr.“ Es ist ein Sehnsuchtslied, von der damals erst 16-jährigen Judy Garland, so traurig und melancholisch gesungen, dass MGM-Boss Louis B. Mayer es eigentlich aus dem Film „Der Zauberer von Oz“ rausschneiden wollte. Man konnte ihm vom Gegenteil überzeugen. Das Lied wurde zum Welthit, der Film ein Klassiker, Judy Garland über Nacht zum Star. Doch für sie blieb der Song immer auch eine düstere Vorahnung, dass die Träume diesseits des Regenbogens sich nicht erfüllen sollten.

Judy Garland ist im Film „Judy“ ein Wrack, das kraftlos und ausgezehrt in ihrer Garderobe sitzt. So jemanden müsste man eigentlich zum Arzt schicken oder gleich ins Krankenhaus. Judy Garland aber wird auf die Bühne geschickt. Weil das in ihrem Vertrag steht. Und so rappelt sie sich auf und wankt, einmal mehr, auf die Bühne. Um zu funktionieren. Auf der Bühne gibt Judy Garland alles und fährt noch mal zu alter Größe auf. Das ganze Drama des Ausnahmestars Judy Garland, der 1969 mit 47 Jahren gestorben ist, ist in dieser einen Szene festgebrannt.

In einer Rückblende sehen wir Judy als noch junges Starlet, für den das Filmstudio ein Geburtstagsfest ausrichtet, Wochen vor dem wirklichen Geburtstag, mit einem Swimmingpool, in den das Mädchen aber nicht springen darf, weil es sonst wieder Stunden in der Maske verbringen müsste. Voller Trotz badet Judy dennoch. Und dann nimmt sie der große mächtige Louis B. Mayer ins Gebet. Mitten in den knallbunten Kulissen von „Der Zauberer von Oz“ drängt er sie in einen Schuppen, verschließt das Tor und rückt ihr dabei so unangenehm nah auf die Pelle, dass sofort alle „MeToo“-Alarmglocken schrillen. Filmbiografien sind als Gegengift gegen Superhelden-Filme angesagt. In einer Rückblende zwingt Hollywoodmogul Mayer (Richard Cordery) die junge Judy (Darci Shaw) zu ewigem Parieren. Heute werden Lebensläufe von einem Schlüsselmoment ausgehend erzählt. Oder aber von deren Ende her. Der Film folgt derselben Dramaturgie wie kürzlich das bewegende Drama „Stan & Ollie“ über das große Komiker-Duo Stan Laurel und Oliver Hardy: Am Ende angekommen, in Amerika schon fast vergessen und in finanziellen Nöten, wird das Heil in einer letzten Show in London gesucht.

Wir sehen Judy Garland zuerst, wie sie ihre jüngsten Kinder mit auf die Bühne nimmt. Dafür bekommt sie keineswegs Traumgagen wie früher, aber sie braucht jedes Geld. Zurück im Hotel, hat man ihre Suite anderweitig vergeben. Sie hat keinen Kredit mehr. Also muss sich der einst so gefeierte, nun aber heruntergekommene Star zu dem Deal überreden lassen, ihre Kinder bei deren Vater (Rufus Sewell) zu lassen, Gatte Nummer vier, von dem sie sich längst getrennt hat. Und für ein fünfwöchiges Engagement nach London zu fliegen. Eine ganze Stunde sehen wir Renée Zellweger als Wrack zwischen Alkohol, Schlaftabletten und Aufputschmitteln durch das Ende ihrer Karriere taumeln, bevor sie das erste Mal die Londoner Bühne betritt. Dann ergreift sie, ohne zuvor auch nur geprobt zu haben, das Mikro. Stimmt leise „By Myself“ an. Hebt ab und lässt schließlich ihre Stimme schmettern. Bei Rupert Gould verweilt die Kamera den ganzen Song bei Renée Zellweger. Spätestens dann ist die Symbiose Garland – Zellweger perfekt. Garlands Triumph wird auch der Zellwegers. Sie war lange das kieksende Starlet, das durch Hollywoodkomödien wie „Bridget Jones“ stakste. Nun hat sie sich an eine der Großen gewagt, an eine Ausnahmefrau mit einer Jahrhundertstimme – und zeigt der Welt, wie sehr sie sie unterschätzte.

Jetzt aber müssen wir, beschämt und beglückt zugleich, feststellen, dass Zellweger eine echte, eine großartige Schauspielerin ist, die ganz hinter ihrer Figur verschwindet. Zellweger gibt nichts weniger als die Performance ihres Lebens. Eine Frau, die vom Leben verbrannt wird. Die immer zurück auf die Bühne muss.

Mit diesem grandiosen Drama fängt das Kinojahr gut an. Und legt die Latte hoch. Judy Garland ist wenige Wochen nach diesem letzten Show-Engagement in London gestorben. Stattdessen stimmt der Star ganz am Ende des Films doch noch seinen größten Hit an: „Somewhere Over The Rainbow“. Das wird dann ein ganz großes Gänsehaut-Finale. „Ihr werdet mich doch nicht vergessen?“, haucht Zellweger danach ins Mikrofon. Ein flehender, ein bettelnder Satz, der am Ende so vieler Star-Biografien stehen könnte.

„Judy“ USA 2019, 118 Min., o. A., R: Rupert Goold, D: Renée Zellweger, Jessie Buckley, Finn Wittrock; im Abaton, Blankeneser, Passage, Zeise