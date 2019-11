Sofi Tukker: New Yorker setzen in Bewegung

Konsolen-Kicker kennen das New Yorker Dance-Duo wahrscheinlich durch die Soundtracks von „FIFA 17“ und „FIFA 20“. Aber eigentlich sollte man die Couch verlassen und in den Club, um das eigentümlich luftig arrangierte Werk und Wirkung von Sophie Hawley-Weld und Tucker Halpern zu erfassen: am 1. Dezember in der Markthalle.

Sofi Tukker So 1.12., 20.00, Markthalle (U Steinstraße), Klosterwall 11, Karten zu 34,25 im Vorverkauf; www.sofitukker.com