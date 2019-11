Wenn Berghain zum Rave in den Bunker ruft

Seit 15 Jahren gehört Len Faki bereits zum lebendigen Inventar des schwarzen Berliner Clublochs Berghain – er selbst sagt, dass er an keinem Ort öfter aufgelegt hat. Das ist schon beachtlich, schließlich hat er seit Mitte der 90er wahrscheinlich schon jeden Club und jedes Festival besucht, wo eine Steckdosenleiste vorhanden war. Aber wenn es ihn (Foto: Triangle Agency) nicht in die Berge Südtirols zieht, muss er einfach in das ehemalige Kraftwerk in Berlin-Friedrichshain. Berg ist Berg.

Aber auch einem Bunkerbesuch ist Len Faki nicht abgeneigt. Beim „Bunker Rave“ am 29. November im Uebel & Gefährlich trifft der Figure-Labelgründer auf die Hamburger Techno-Zauberinnen Vuuduu und Akva sowie Strathy. Viel Elektro-Geschichte und viel Techno-Zukunft an einem Ort. „Bunker Rave – Len Faki“ Fr 29.11., 23.59, Uebel & Gefährlich (U Feldstraße), Feldstraße 66, Eintritt 12,-; www.uebelundgefaehrlich.com