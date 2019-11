„Nordische Literatur-Tage“: Skandinaviens beste Autoren

„Über die gepflügten Felder kriecht das Licht heran. Schollen dunkler ineinandergeschobener lehmiger Erde, Bullenkälber, die sich in den Boxen kabbeln, ein Getöse von zu viel Körper auf zu wenig Raum“ – so hebt der Roman „Einer von uns schläft“ an, mit dem Josefine Klougart in ihrer Heimat Dänemark für Furore gesorgt hat. Er handelt von einer jungen Frau, die zurück ins Dorf kommt, ins Alt-Vertraute – und dann feststellt, dass die Vergangenheit unweigerlich vergangen ist.

Anders zurückkommen als die- oder derjenige, als die oder der man ging; ein klassisches Thema. Das nicht auf eine bestimmte Weltgegend und ihre Literatur bezogen ist. Und es sagt ja auch gar keiner, dass, um zum Anlass dieses Textes zu kommen, Nordeuropäer über speziell nordeuropäische Themen schreiben. Im Gegenteil, ihre Themen sind universell; aber vielleicht lassen sich in ihrem Stil, ihrem Wirklichkeitszugriff vielleicht doch Aufschlüsse über eine spezifisch skandinavische, finnische oder isländische Literatur finden?

Auf die Suche nach dem Geist der nordischen Dichtung dürfen jetzt wieder alle Leser im Literaturhaus gehen. Zum 17. Mal inzwischen finden dort die Nordischen Literaturtage statt: mit langgedienten Schriftstellerinnen und Schriftstellern. Und mit neuen Stimmen wie die jener Josefine Klougart, die von einem Kommentator bereits als „wahrscheinlich beste junge Autorin Dänemarks“ bezeichnet wurde. Sie tritt am 27.11. gemeinsam mit ihrer Landsfrau Anne Catherine Bomann auf, die ihren vielgepriesenen Roman „Agathe“ vorstellt (20.30 Uhr, Tickets 12, ermäßigt 8 Euro).

Die Nordischen Literaturtage erstrecken sich über vier Tage und beginnen heute mit dem Norweger Lars Saabye Christensen, der aus dem ersten Band seiner neuen Trilogie liest, er trägt den Titel „Die Spuren der Stadt“ (19 Uhr, 12, ermäßigt 8 Euro). Während die Veranstaltung mit dem Isländer Jón Kalman Stefánsson am 26.11. (18.30 Uhr) ausverkauft ist, gibt es für die seiner Landsfrau Sigríður Hagalín Björnsdóttir am gleichen Tag (20.30 Uhr, 12/8 Euro) noch Karten. Ihr aktuelles Werk heißt „Blackout Island“. Am 28.11. treten die Schwedin Amanda Svensson (mit ihrem Roman „Ich habe dir immer über alles die Wahrheit gesagt“) und die polnische Wahlschwedin Daria Bogdanska (mit ihrem Comic „Von Unten“) auf (18.30 Uhr, 12/8 Euro). Am gleichen Tag um 20.30: die Norweger Geir Gulliksen und Moddi (12/8 Euro). Letzterer ist Musiker und Autor („Verbotene Lieder“).

„Nordische Literaturtage“ Mo 25.11. bis Do 28.11., Programm: literaturhaus-hamburg.de