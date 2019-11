Der Hafen gestern und die HafenCity heute

Erst vorige Woche hat der Hamburger Senat Pläne für die Bebauung des neuen Stadtteils Kleiner Grasbrook vorgestellt. Das Viertel soll die Veddel mit der HafenCity verbinden. Offensichtlich ist: Die Entwicklung von Hamburgs jüngstem bereits existenten Stadtteil ist längst noch nicht abgeschlossen. Dass sich dort in den vergangenen 20 Jahren aber einiges getan hat, zeigt die Fotoausstellung „Vom Hafen zur City“ in der HafenCity Universität. Auf 17 großformatigen Fotopaaren wird der Wandel des alten Hafengebietes zur modernen HafenCity genau dargestellt. Die Geschichte dahinter ist so simpel wie brillant: 1998 machte der Diplomsoziologe Philipp Moskophidis gelegentlich Fotos vom Hafengebiet. Über die Jahre gerieten die Bilder bei ihm in Vergessenheit, bis er im Vorjahr sein Zweitstudium der Stadtplanung an der HafenCity Universität begann. „Ich habe die Orte dann noch einmal aufgesucht und teilweise eine verblüffende Veränderung festgestellt“, sagt Moskophidis. Daraufhin fotografierte er die Motive erneut.

Die jeweiligen Unterschiede sind nicht nur deutlich erkennbar, teilweise scheint es sich nicht mal um denselben Ort zu handeln. Dass sich die Hafenarchitektur in den vergangenen zwei Jahrzehnten fast komplett erneuert hat, sei nicht nur faszinierend, sondern auch ein logischer Schritt für die Stadtentwicklung, erläutert Moskophidis. „Doch ich fände es schön, wenn noch ein Teil des alten Hafens erhalten bleibt.“ Sein Anliegen, diesen Zwiespalt bildlich zu beschreiben, fand bei Peter Sitt, Veranstaltungs-Manager der HafenCity-Uni, sofort Anklang. Noch bis Ende November sind die Fotos im Uni-Foyer öffentlich ausgestellt.

„Vom Hafen zur City“ bis 29.11., Mo–Fr, jew. 7.00–19.00, HafenCity Universität (U HafenCity Universität), Überseeallee 16, Eintritt frei