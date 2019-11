Christine Schütze feiert satirisch in Ottensen

Christine Schütze ist eine Frau des künstlerischen Spagats. Sie begleitet Sky Du Mont bei Lesungen, changiert solo zwischen Klassik-Konzert und Klavierkabarett. In ihrem zweiten Satireabend widmet sich die Hamburgerin an diesem Sonnabend in Ottensen etwa dem „fidelen Altern“ oder „Shoppen gegen Kapitalismus“.

„Jetzt SchützenFest!“ Sa 9.11., 20 Uhr, The Box (Bus 2, 150), Borselstraße 16f, Karten 15 bis 20 Euro