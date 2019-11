Americana mit Lera Lynn im Nochtspeicher

Der Nochtspeicher ist nicht so duster wie die Bar „The Black Rose“ aus der HBO-Serie „True Detective“, in der Sängerin und Soundtrack-Schreiberin Lera Lynn aus Nashville regelmäßig auftrat. Aber auch auf dieser Bühne sind Americana und Indie-Rock an diesem Montag gut aufgehoben.

