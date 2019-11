Radiorock-Altnmeister Foreigner im Juni live im Stadtpark

Kaum zu glauben, aber wahr: 2016 spielte 2016 tatsächlich in Wacken, „I Want to Know What Love Is“ inklusive. Und erst 2018 kamen die 1976 gegründeten Radiorock-Altmeister zum ersten Mal in den Stadtpark. Reichlich spät, aber dafür kommen sie 2020 erneut nach Winterhude, „I Want to Know What Love Is“ inklusive, ist doch klar.

Foreigner Di 23.6., 19 Uhr, Stadtpark (S Alte Wöhr), Saarlandstraße 71, Karten zu 62,50 Euro im Vorverkauf