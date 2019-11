In „Invisible Sue“ wird die Heldin bei Aufregung unsichtbar

Eigentlich will die zwölfjährige Sue Hartmann (Ruby M. Lichtenberg) nur ihre Mutter Maria (Victoria Mayer) zum Geburtstag am Arbeitsplatz besuchen. Leider ist die geniale Biochemikerin gerade dabei, ihre neue Erfindung zu präsentieren: ein Serum, das von Krankheiten befreit. Da kommt ihr die eigene Tochter mit Torte und Tischfeuerwerk in die Quere. Und das einzig schriftliche Zeugnis der preisverdächtigen Formel geht auch noch verloren. Es kommt zum Streit, bei dem ein 200 Grad heißer Bioreaktor explodiert. Das verletzt Sue nicht, sondern verleiht ihr Superkraft: Wenn ihre Körpertemperatur ansteigt, wird sie unsichtbar.

Kurz darauf wird ihre Mutter entführt. Mithilfe des BMX-Artisten Tobi (Lui Eckardt) und der Hobby-Forscherin App (Anna Shirin Habedank) kommt Sue einer Verschwörung auf die Spur. Die drei bilden eine starke Außenseiterfront, auch gegen eine Schülerinnen-Gang.

Als vor 17 Jahren mit „Kletter-Ida“ ein dänischer Superheldenfilm für Kinder die Kinos eroberte, monierte die Kritik, Ähnliches wäre in Deutschland nicht denkbar, weil man bei uns Kinder „nicht ernst genug“ nähme. Regisseur Markus Dietrich verfällt nun ins andere Extrem. Er verklärt die Kindheit als „einzige Zeit im Leben“, in der man aus „schwierigen Situationen“ nicht mit „Wumms und Gewalt“, sondern mit „Köpfchen und dem Blick für das Besondere“ herauskäme. Für Letzteres nimmt er sich indes nicht allzu viel Zeit. Statt die Charaktere und deren Stärken zu entwickeln, inszenierte Dietrich seine Version eines Superhelden-Kinderfilms als bildgewaltige Hommage an eigene Kindheitserinnerungen und die Comics Marke Marvel und DC. Das ist aufwendig und durchaus liebevoll gemacht.

Auch die Besetzung überzeugt. Und trotz eklatanter inhaltlicher Schwächen sorgen Tempo und Düsternis, sogar Psychothrillerelemente, für Spannung.

„Invisible Sue“ D/LUX 2018, 95 Minuten, ab 6 Jahren, Regie: Markus Dietrich, Darsteller: Ruby M. Lichtenberg, Anna Shirin Habedank, Lui Eckhardt, im 3001, UCI Mundsburg, Wandsbek, Zeise;

