Ein brisantes Stück Zeitgeschichte im Museum

Die 1920er-Jahre sind inspirierend. Man denke an Alfred Döblins Roman „Berlin Alexanderplatz“ und dessen Verfilmung von Rainer Werner Fassbinder 1980 oder an „Babylon Berlin“, eine Adaption der Kriminalromane Volker Kutschers. In den Serien geht’s um die späten, Goldenen Jahre der Weimarer Republik.

Doch es gab ja ein Leben davor. „Und bei uns handelt es sich teilweise auch um reale Figuren“, sagt Oliver Hermann. Etwa Walther Rathenau, den liberalen Reichsaußenminister, oder den Finanzminister Matthias Erzberger. Beide ermordet von Rechtsradikalen Anfang der 20er. Auch diese Politiker tauchen in der neuen Produktion des Axensprung Theaters auf, für die Hermann mitverantwortlich ist. „Gier | Weimar – Die erhitzte Republik“ haben Produktionsleiter Hermann und Regisseur Erik Schäffler das Stück genannt. Es feiert am 31.10. im Museum für Hamburgische Geschichte Uraufführung. Ein spezieller Saal für Theater, nicht aber für die Gruppe Axensprung. Sie ist darauf geeicht, historische Stoffe an ungewöhnlichen Orten aufzuführen.

Das hatte Axensprung im MHG-Foyer bereits im Frühjahr 2018 mit „Revolution!?“ gezeigt. Schäffler und Co. hatten die politischen Umbrüche in Deutschland nach dem Ersten Weltkrieg auf packende und anschauliche Art verdichtet, mündend in die Reichstagswahlen 1919.

„,Gier`ist der zweite Teil unserer ,Weimar-Trilogie’“, erläutert Hermann. Das Stück soll die Anfänge der ersten deutschen Demokratie bis 1923 mitsamt der Wirren und Widerstände erlebbar machen. Schließlich war die Weimarer Republik von Beginn an ein fragiles Gebilde, Freiheit keine Selbstverständlichkeit, viele Bürger litten unter den Folgen des Ersten Weltkriegs. Und die Gesellschaft veränderte sich rasant – Hoffnung hier, Radikalisierung da. Um das zu dokumentieren, haben Regisseur Schäffler, im Vorjahr mit der Sonderauszeichnung beim Theaterpreis Hamburg geehrt, und Hermann zeitintensiv in Archiven recherchiert, alles mithilfe des Künstlers Andreas Karmers.

Wie „Revolution!?“ spielt auch „Gier!" großteils in Hamburg. Es tauchen bekannte Vergnügungslokale wie die Flora am Schulterblatt oder der Trichter auf St. Pauli auf - sowie zwei Figuren aus dem ersten Teil: Die kämpferische Arbeiterin Martha Knies, gespielt von Mignon Remé, gelangt in bürgerliche Kreise; Marthas Ex-Mann hingegen, der frühere Frontsoldat Rudolf, driftet immer weiter nach rechts.

Markus Voigt, Leiter des Original Schmidts Tivoli Orchesters, hatte Rudolf schon 2018 beängstigend gut verkörpert. Er sorgt erneut für den History-Sound und hat vier neue Lieder komponiert. „Markus ist über sich hinausgewachsen, was die Musik angeht“, schwärmt Hermann vom Kollegen. Indem Voigt auch die Schauspielerin und Sängerin Angelina Kamp als It-Girl der 20er-Jahre per Posaune begleitet, soll „Gier“ zum Schauspiel mit Musik geraten. Doch auch Schäffler (als zum Lokal-Betreiber aufgestiegener Kellner) und Hermann (als vom Krieg entstellter Ex-Soldat) haben feste Rollen.

Nur ob das Axensprung Theater den Abschluss seiner Trilogie wie „Babylon Berlin“ im Jahr 1929 beginnt, sei noch offen, sagt Hermann.

