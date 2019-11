Wo nicht nur Eimsbütteler satt werden

Deutsche Küche und Hausmannskost, das lässt Eiche rustikal vermuten und stinkendes Bratfett. Von wegen. André Mau serviert im Leibgericht am Eppendorfer Weg in Hoheluft-West schwerpunktmäßig klassische Gerichte wie Rouladen und Hamburger Pannfisch – und das in freundlich-modernem Ambiente mit weißem Holz und rosa Kissen auf der Fensterbank.

Das große Haus Eppendorfer Weg/Ecke Mansteinstraße fällt auf, nicht nur wegen des beeindruckenden Jugendstils, sondern wegen des Restaurants im Erdgeschoss. Im Sommer, und dieser Sommer bot sehr viele Gelegenheiten, sitzen dort die Gäste draußen. Sicher, diese Kreuzung ist stark befahren. Hin und wieder kann es deshalb sehr laut sein, aber zu gucken gibt es hier immer etwas. Deshalb sind wir aber nicht hier, sondern weil wir Hunger haben.

Aus der Küche kommt vorweg ein kleiner Gruß

Der Hamburger Pannfisch, den Koch Thomas in der Küche zubereitet hat und den André gerade am Nebentisch serviert, macht ordentlich etwas her. Eine ganze Pfanne nimmt das Gericht ein. Ich mag es aber lieber mediterran und entscheide mich für den Flammkuchen mit Roter Bete, Ziegenkäse, Crème fraîche, Honig, Gartenkresse und Meerrettich (12,80 Euro), mein Begleiter bestellt einen klassischen Burger mit 200 Gramm Angus-Beef auf geröstetem Bauernbrot und mit Pommes (14,50 Euro). Vorab bekommen wir freundlicherweise eine Tasse Tomatensuppe, einfach so und kostenlos, als kleine Aufmerksamkeit. Manchmal wird auch Rinderkraftbrühe vorab serviert. Wie schön, welch Überraschung.

Und gut, dass es lediglich eine Tasse ist, denn beim Flammkuchen muss ich irgendwann aufgeben. Ich schaffe ihn nicht ganz, obwohl er doch so lecker ist. Man muss Rote Bete lieben – davon gibt es hier nämlich reichlich. Mit der Portionsgröße seines Burgers, der nicht nur optisch, sondern auch geschmacklich toll daherkommt, hat mein Begleiter indes keine Probleme.

Die Fritten, genau richtig geröstet, werden in einem Metallgestell serviert – sehr schick und ungewöhnlich. Ich hätte diesen riesigen Burger gewiss nicht geschafft. Zur Auswahl stehen deutsche und spanische Weine, die immer mal wieder wechseln. Ich greife stattdessen zum Alsterwasser (0,3 Liter für 3,30 Euro), die Begleitung zum roten spanischen Hauswein (0,2 Liter zu 5,20 Euro).

Am Tag zuvor, erzählt der gelernte Hotelfachmann André Mau (48), habe er mittags 46 Portionen Rouladen verkauft. Denn seit Kurzem bietet das Leibgericht, das vor gut einem Jahr eröffnet hat, einen täglich wechselnden Mittagstisch an. Von 12 bis 15 Uhr steht dann Hausmannskost auf der Karte für 8,50 Euro. Erfahrung mit deutscher Küche haben Thomas und An­dré Mau bereits elf Jahre lang auf Föhr sammeln können. Dort haben beide in dem mittlerweile geschlossenen Restaurant Zum Schlachter in Nieblum gearbeitet und im Fischrestaurant Klatt’s Gute Stuben in Wyk. Irgendwann aber sollte es zurück in die Stadt gehen, auch weil auf Föhr nur während der Saison Geld verdient werden kann. Föhr tragen beide in ihren Herzen, aber Zeit dort Urlaub zu machen haben sie nicht.

Denn ihr erstes eigenes Restaurant läuft einfach zu gut. Nur sonntags ist Ruhetag.

Leibgericht Eppendorfer Weg 161 (Bus 20, 25, 181), Mo–Fr jeweils 12.00–24.00, Sa 17.00– 24.00, So Ruhetag, Reservierungen unter T. 65 04 05 50; www.leibgericht.hamburg