Alle elf Minuten verliebt sich ein Single auf Parship? Die arme Sau kann einem echt leid tun. Das sind ja sehr, sehr kurze Beziehungen, elf Minuten reichen ja gerade mal, um ein Bier zusammen zu trinken. Hastig. Wisch und weg.

Wer nicht gern allein ist und nicht zum Klang von „Love Me Tinder“ in den sauren Online-Dating-Apfel (Foto: Klaus Bodig) beißen will, kann ja die „Offline Dating“-Party am 2. November in der Molotow SkyBar besuchen und in der realen Welt in der entspannten Atmosphäre des nicht für billige Anmachen bekannten Indie-Clubs neue Leute kennen- und schätzen lernen.

Und wem es doch zu bunt wird: Für die 6 Euro Eintritt kommt man auch zur Motorbooty!-Party im Saal und zur Punk-Rock-Cocktail-Party im Karatekeller.

„Offline Dating“ Sa 2.11., 23 Uhr, Molotow SkyBar (S Reeperbahn), Nobistor 14, Eintritt 6 Euro www.molotowcclub.com