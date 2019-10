41 Hamburger Galerien präsentieren sich in der Barlach Halle

41 Hamburger Galerien auf einen Schlag in einem Raum - das gab es noch nie! „Aufbrechen“ lautet der Titel der ersten Gemeinschaftsschau, die gestern feierlich in der Barlach Halle K eröffnet hat und in den kommenden zehn Tagen die ganze Vielfalt der Szene zeigen wird: Malerei von Daniel Richter, Christian Hahn, Eduard Bargheer oder Carolin Leyck, Rauminstallationen von Sylvia Henze, Maria und Natalia Petschatnikov und Daniela Wesenberg, Skulpturen von Jan Köchermann, Tilman Knop und Rayyane Tabet.

Die von den Galerien eingereichten Arbeiten orientieren sich formal oder inhaltlich an dem Begriff Aufbrechen; sie verstören, brechen mit Sehgewohnheiten, stellen in Frage oder in neue Zusammenhänge.

„Wer mit dem Claim Aufbrechen an die Öffentlichkeit tritt, der hat was vor: der will sehen, was sich hinter der Schale verbirgt, der will Alles hinterfragen, der ist neugierig auf die Zukunft, der will sich vorwärts bewegen. Das ist Kunst: Kunst ist Aufbruch“, interpretiert Kultursenator Carsten Brosda (SPD), Schirmherr der Ausstellung.

Dass die Galeristen erstmalig so eng zusammenrücken, ist auf Initiative des Landesverbands Hamburger Galerien entstanden. „Obwohl Hamburger Galerien kontinuierlich und mit langem Atem junge Kunst fördern, aufbauen, in sie investieren, haben sie es vor Ort relativ schwer, diese an Kunden und Sammler zu vermitteln. Denn die orientieren sich gern außerhalb, kaufen Kunst an anderen Orten. Dass wir hier in Hamburg viele gute Galerieprogramme haben, man also nicht weit reisen muss, um Arbeiten in hoher Qualität und Vielfalt zu entdecken, wollen wir mit der Gruppenausstellung an die Hamburger herantragen“, sagt Vorstandssprecherin Angela Holzhauer.

Wer seinen künstlerischen Radius noch erweitern will, kann eine der sieben geführten Touren zu den teilnehmenden Galerien buchen. Die Touren finden statt am Freitag, 1.11., 17 Uhr, Sonnabend, 2.11.,12 und 15 Uhr, Donnerstag, 7.11., 18 Uhr, Freitag, 8.11., 17 Uhr, Sonnabend, 9.11., 12 und 15 Uhr. Anmeldung per E-Mail unter bettina.goetz1@gmx.de oder telefonisch unter 0151/64 41 21 18. Kosten: 5 Euro pro Teilnehmer. Dauer der Touren: 2 bis 2,5 Stunden. Längere Strecken werden per Großtaxi zurückgelegt, Kleinstrecken erfolgen zu Fuß. Infos zu den Touren: www.galerien-in-hamburg.de.

„Aufbrechen“ 31.10. bis 10.11., Barlach Halle K (U Steinstraße), Klosterwall 13, täglich 12 bis 19 Uhr, Mo geschlossen, Eintritt frei