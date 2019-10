Jon Flemming Olsen nimmt eine Soloalbum im Schmidtchen auf

Viele kennen ihn als „Dittsches“ Imbisswirt Ingo und Gründer von Texas Lightning („No No Never“). Am 8.12. nimmt Jon Flemming Olsen ein Soloalbum auf – live im Schmidtchen in Begleitung eines Streichquartetts. Schon jetzt sucht er per Crowdfunding Förderer für die Albumfinanzierung (www.startnext. de/jfolsen ab 5 Euro ).

Jon Flemming Olsen So 8.12., 19 Uhr, Schmidtchen (U St. Pauli), Spielbudenplatz 21/22, Karten ab 16,50 Euro