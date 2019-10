Ein Kino-Tag mit Bill Ramsey-Klassikern im Metropolis

Das Metropolis widmet Bill Ramsey am Donnerstag, 31.10., einen eigenen Kinotag. Der gebürtige US-Amerikaner, wurde in Deutschland in den 60er-Jahren als Sänger mit Titeln wie „Ohne Krimi geht die Mimi nie ins Bett“ oder „Pigalle (Die große Mausefalle)“ ein Star. Der 1931 Geborene, der ist schon seit langem Wahl-Hamburger ist, hat aber auch ein Herz für den Jazz. Ramsey wird in drei Filmen zu sehen sein, die ihn als Schauspieler, Schlager- und Jazzsänger zeigen, und bei den Filmen dabei sein.

Bill Ramsey Do 31.10., 14.30 Uhr: „Mit Himbeereis geht alles besser“; 17 Uhr: „Souvenirs, Souvenirs“;

19 Uhr: „Carlo, Keep Swinging“ (OmU), Metropolis (U Gänsemarkt), Kleine Theaterstraße 10, Karten 7,50