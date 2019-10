Halloween-Muss mit „Scary Stories To Tell In The Dark“

Meist ist es nur ein kurzer Satz, durch den das Unheil seinen Lauf nimmt. Wie „Ich bin gleich zurück.“ Oder: „Da ist nichts!“ So kommen Schauergeschichten auf Touren. Wie jetzt auch in „Scary Stories To Tell In The Dark“ mit der Frage: „Willst du ein Geisterhaus sehen?“

Halloween 1968. In Mill Valley/Pennsylvania machen sich vier zum Gruseln entschlossene Teenager auf, das unheimliche Bellows-Anwesen zu erkunden. Sie finden ein Buch mit handgeschriebenen Horrorstorys der unter mysteriösen Umständen umgekommenen Sarah Bellows. Sie nehmen es mit. Doch das Buch schreibt wie von Geisterhand neue Geschichten. Und die werden auf grausige Weise real.

Regisseur André Øvredal hat unter Mithilfe von Kino-Fantast Guillermo del Toro einen wunderbar altmodischen Gruselfilm geschaffen, der auf einer Kurzgeschichtensammlung von Alvin Schwartz basiert. Da wird eine Vogelscheuche im Maisfeld lebendig. Da schlurft ein Untoter auf der Suche nach seinem Zeh durchs Schlafzimmer. Da geht ein erschreckend gelenkiges Ungeheuer auf Menschenjagd.

Die Story ist wohl durchdacht. Die Gruseleffekte sind effektiv. Und die vier Unerschrockenen sind klug gezeichnet. Allen voran die von Horrorgeschichten faszinierte Brillenschlange Stella (Zoe Margaret Colletti), die mit den Kumpels Chuck (Austin Zajur), Auggie (Gabriel Rush) und Ramón (Michael Garza) die Geister, die sie rief, wieder los werden will. Atmosphärisch dicht, bildkräftig und spannend ist „Scary Stories To Tell in The Dark“ genau der richtige Stoff für eine schrecklich-schöne Halloween-Nacht.

„Scary Stories To Tell In The Dark“ USA/CAN 2019, 111 Minuten, ab 16 Jahren, Regie: André Øvredal, Darsteller: Zoe Margaret Colletti, Michael Garza, Gabriel Rush, täglich im Savoy (OF), UCIs Othmarschen P./Wandsbek; www.entertainmentone. om/home/EN/scary-stories-to-tell-in-the-dark/